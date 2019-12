Los niños de 12 años ya pueden vacunarse de la meningitis más completa

En estos momentos, Salud está procediendo a distribuir las 10.600 dosis de esta nueva vacuna de meningitis dirigida a los jóvenes nacidos en 2007 que han cumplido o cumplen este mes doce años.

Aunque es posible que este tramo de población haya recibido la vacuna de la meningitis C, la Directora General de Salud Pública, Maria Antonia Font, recuerda que esta última, la C, se sustituye ahora por la llamada Tetravalente, que incluye cuatro cepas (que son las cepas A C W e Y) y por lo tanto, dice, todos deben repetir esta inyección para estar más inmunizados.

''En el calendario anterior, era una dosis de recuerdo de Meningitis C, se vacuna en la etapa infantil y luego a los 12 años se pone una dosis de recuerdo. La novedad de ahora es que la dosis de recuerdo, incluye más cepas de meningitis, 3 cepas más'', explica Font.

VACUNAS PREVISTAS PARA ESTE 2020

Desde Salud han informado de que ahora, a partir del año 2020, procederán a hacer un rescate de los jóvenes que hayan nacido entre el 2001 y 2007, que tengan 18 años y que ya hayan sido vacunados de Meningitis C.

De esta manera, explica Font, se procederá a informar a los centros de Salud y darán también aviso a la población para que vayan a vacunarse progresivamente ya que Font asegura que no hay ningún aviso de que sea muy urgente vacunarse. ''Se informará a todos los centros de Salud y se hará un aviso a toda la población. Cuando dispongamos de las siguientes vacunas también se dará información para que vayan a vacunarse progresivamente, no hay una urgencia en la vacuna'', concluye.