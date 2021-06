Los expertos advierten de que el confinamiento agrava los casos de vértigo

El confinamiento ha agravado muchos casos de vértigo en Baleares. El coronavirus no tiene relación demostrada con esta patología, aunque el encierro ha intensificado los síntomas de aquellos que padecen vértigo. Un 20% de la población mayor de 60 años sufre vértigo alguna vez en su vida y lo más importante para superarlo es estimular el equilibrio.

El otorrinolaringólogo especialista en vértigo Carlos Gimeno explica que desde que se inicio el confinamiento ha visto como los casos de esta patología se han intensificado. El motivo asegura es el encierro que vivimos durante los tres primeros meses de pandemia.

El vértigo puede estar provocado por diferentes causas, aunque la afectación del oído interno es la principal. Cuando este falla, explica que tendemos a quedarnos quietos para evitar mareos e incomodidades, aunque precisamente lo que se recomienda es estimulación visual y física para superarlo. Es decir, quedarnos parados no es la solución y eso ha provocado que a muchos pacientes se les haya agudizado el vértigo.

Explica que el día a día es una especie de rehabilitación. Precisamente, el doctor lamenta que lo primero que hacen los pacientes cuando tienen crisis de vértigo es cambiar sus hábitos y pararse, cosa que no deberían hacer. Insiste en que lo más importante es acudir al especialista, ya que la mayoría de afectados lo dejan pasar las primeras veces. No es necesario asustarse, pero insiste en que hay vértigos que tienen fácil solución y no debemos cambiar nuestra vida por ello.

Explica Gimeno que ha habido algunos casos de vértigo provocados por el covid, aunque explica que esto es normal, ya que una infección viral, como puede ser un resfriado o gripe, puede provocar una infección en el nervio vestibular y pueden aparecer crisis repentinas de vértigo agudo durante unos días.