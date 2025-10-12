La línea de chubascos está descargando muy fuerte en Pitiusas y se desplaza hacia Mallorca

El servicio de Emergencias 112 ha alertado este domingo de las precipitaciones acompañadas de granizo que están afectando a la isla de Ibiza durante la mañana. A causa del mal tiempo en el aeropuerto de Ibiza, la presidenta del Govern, Marga Prohens y el Director general de Emergencias, Pablo Gárriz, junto con el equipo técnico que les acompaña, continúan en el avión. Por este motivo, se realizará la conexión al Comité Técnico Asesor desde el mismo avión.

Emergencias recomienda evitar las actividades en el exterior y los desplazamientos.

alerta naranja

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha vuelto a activar el aviso naranja por lluvias y tormentas en las Pitiuses y el sur y la serra de Tramuntana de Mallorca.

El aviso es por riesgo importante de precipitaciones acumuladas en una hora de 40 mm.

Desde alrededor de las 8.30 horas hay chubascos fuertes a muy fuertes en las Pitiusas, con tormenta y granizo.

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha suspendido su asistencia a los actos por el Día de la Hispanidad en Madrid para participar esta mañana en la reunión del Comité Técnico Asesor, aunque el avión no ha podido aterrizar a causa de las condiciones del aeropuerto de Ibiza.

la ume vuelve a ibiza

También señala que los servicios de emergencias continúan trabajando y que la Unidad Militar de Emergencias (UME) opera en Ibiza desde las 5.00 horas. Unidades del Tercer Batallón de Intervención salieron anoche de su base en Valencia para sumarse junto a los servicios de emergencias a los avisos de inundaciones en Ibiza. 58 vehículos y 9 remolques conforman las primeras unidades que se desplazaron en barco hasta la isla.

Además, la carretera al aeropuerto ha vuelto a cerrarse en su paso inferior a la altura del hipódromo de Sant Jordi.

El Consell de Ibiza recomienda en sus redes sociales utilizar la carretera de Sant Josep (EI-700) como alternativa.

vuelos desviados

También Aena ha alertado de que las condiciones meteorológicas adversas todavía afectan a los aeropuertos de Palma y de Ibiza y aconseja a los pasajeros que tengan previsto volar este domingo consultar el estado del vuelo con la compañía aérea.