Las tortugas marinas empiezan a desovar en Baleares debido al cambio climático

Un total de 62 totugas marinas han nacido esta semana en Menorca. Esta puede parecer una buena noticia, pero realmente no lo es. Las tortugas marinas buscan lugares cálidos donde enterrar su huevos para que puedan fecundar, por este motivo el mediterráneo nunca había sido un lugar habitual para ellas. Sin embargo, desde hace un año ya se han avistado en Baleares cinco nidos de tortugas, tres en Ibiza y dos en Menorca, debido a que el calentamiento global ha incrementado la temperatura del agua dos grados respecto a hace unas décadas y ya es apropiado para la reproducción de esta especie.

Cuando se detectan nidos de tortugas marinas, las organizaciones medioambientales de las islas actúan inmediatamente, ya que estos nidos se tienen que proteger para que las tortugas sobrevivan y, sobre todo, porque las tortugas son puestas en cautividad durante su primer año de vida. Esto se debe, explica el coordinador del GOB en Menorca, Tòfol Mascaró, a que solo una de cada 1.000 tortugas que nacen llega a la edad adulta. Por lo tanto, son puestas en cautividad y se les alimenta durante un año para garantizar la superviviencia de esta especie y son devueltas a la naturaleza.

Precisamente el nido que ha eclosionado esta semana en Menorca no estaba detectado, por lo que no se ha podido cautivar a las 62 tortugas que llegaron al mar. Y debido a que el nido no se protegió, muchos caminantes de la playa lo pisaron y han provocado que 26 de ellas quedaran atrapadas. Desde el GOB las han salvado y ahora las cuidarán durante un año para luego devolverlas al mar. Por lo tanto, en total eran 88 las tortugas que había en el nido.

Por otra parte, Mascaró explica que, aunque nos parezca una buena noticia, que estas tortugas estén desovando en las islas en fruto del calentamiento global y de que el mar haya incrementado su temperatura en dos grados durante las últimas décadas. Hasta ahora esta especie buscaba zonas del oeste del mediterráneo para poner sus huevos, en lugares como Grecia.

La temperatura ideal para incubar estos huevos en la arena es entre 27 y 31 grados. Mascaró alerta que no sabemos cuánto puede estar afectado en calentamiento de los océanos a los ecosistemas marinos.