JUPOL defiende al policía de Ibiza al que una concejal acusa de abroncarle por hablar en catalán

El sindicato policial JUPOL de Baleares ha mostrado su total respaldo al agente al que una concejal de Ibiza ha acusado de increparle por hablar en catalán al acudir a la comisaría de Ibiza a realizar un trámite.

La concejal de Juventud, Igualdad y Normalización Lingüística de Ibiza, Claudia Cotaina, ha utilizado su cuenta de Twitter para denunciar un supuesto caso de discriminación por razón de lengua.

El secretario general de JUPOL en Baleares, Chechu Enrique, ha asegurdo “en todo momento los agentes se han dirigido a esta ciudadana con educación y asegura que es falso que se le dijera por parte de ningún agente que no se le iba a atender si no hablaba en castellano”.

Enrique dice que lo que sucedió nada tiene que ver con lo que cuenta esta edil. Ha relatado a COPE que el agente lleva 6 meses viviendo en la isla y no conoce la lengua por eso le pidió en varias ocasiones que le hablara en castellano porque no lo entiende.

Insiste Chechu Enrique en que “el trato por parte los agentes fue educado como siempre” y defiende que la lengua debe servir para entnderse no como un conflicto, “no se debe utilizar a la Policía para sacar rédito político”.

JUPOL reclama que se luche por conseguir una insularidad reconocida para evitar plantillas de paso

Desde JUPOL se le pide a esta concejal que luche por una insularidad acorde con Baleares y de Ibiza de forma que no serían plantillaa de paso, ya que ahora los agentes tienen el problema de aprender la lengua porque están muy poco tiempo”.

Chechu Enrique recuerda que los agentes no se quedan más de un año en la isla “porque no cobramos dietas exageradas y el sueldo no les basta”, por eso reclama “luchen para que los sueldos de guardias civiles y policías sean acordes a la vida de Ibiza” y se quedarán.

Audio

La concejal denuncia un caso de discriminación

En el hilo abierto en esta red social la concejal Claudia Cotaina ha asegurado “ ha salido otro policía y me ha increpado, con fanfarronería y delante de todo el mundo, por qué se me ocurría hablar en catalá en la Policía Nacional. Que la próxima vez hicera el favor de hablar en castellano, porque ellos no entienden mi lengua. Que si no, no me atenderían”.

Claudia Cotaina continúa en su tuit “eso no puede volver a suceder. Es Intoreable y un abuso de poder. Que nunca os digan que no podéis hablar en catalán en Ibiza”. Y finaliza su mensaje agradeciendo “ la buena disposición, como siempre, del comisario de la Policía Nacional que me ha trasladado todo su apoyo y espero que esta situación no se repita con nadie más”.