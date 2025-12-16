Las protestas de agricultores franceses provocan un día más retenciones en Biriatou, dirección Francia

Las retenciones por las protestas de los agricultores franceses alcanzan los 5 kilómetros pasadas las diez de la mañana de este miércoles en Biriatou, en la AP-8 en dirección Francia, según han informado el Departamento de Seguridad.

Tras los problemas registrados este pasado martes, las colas han comenzado este miércoles a las ocho de la mañana como consecuencia de los cortes puntuales para vehículos pesados en la frontera en Behobia, si bien los turismos pueden circular sin restricciones.

La Ertzaintza ha precisado que la frontera está abierta y que los camiones permanecen en el carril derecho hasta que se les va dando paso sucesivo, mientras que el carril izquierdo está abierto al tráfico de vehículos ligeros.

Ante estas retenciones, desde la Ertzaintza se recomienda a los vehículo pesados que no circulen y a los ligeros que lo hagan con prudencia y eviten el uso de la AP-8, en la medida de lo posible.