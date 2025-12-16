COPE
Podcasts
País Vasco
País Vasco

Las protestas de agricultores franceses provocan un día más retenciones en Biriatou, dirección Francia

Las colas han comenzado este miércoles a las ocho de la mañana como consecuencia de los cortes puntuales para vehículos pesados en la frontera en Behobia

00:00
Descargar

Las protestas de agricultores franceses provocan retenciones de 10 kilómetros en Biriatou

Carlos Molina

Bilbao - Publicado el - Actualizado

1 min lectura0:19 min escucha

Las retenciones por las protestas de los agricultores franceses alcanzan los 5 kilómetros pasadas las diez de la mañana de este miércoles en Biriatou, en la AP-8 en dirección Francia, según han informado el Departamento de Seguridad.

Tras los problemas registrados este pasado martes, las colas han comenzado este miércoles a las ocho de la mañana como consecuencia de los cortes puntuales para vehículos pesados en la frontera en Behobia, si bien los turismos pueden circular sin restricciones.

La Ertzaintza ha precisado que la frontera está abierta y que los camiones permanecen en el carril derecho hasta que se les va dando paso sucesivo, mientras que el carril izquierdo está abierto al tráfico de vehículos ligeros.

Ante estas retenciones, desde la Ertzaintza se recomienda a los vehículo pesados que no circulen y a los ligeros que lo hagan con prudencia y eviten el uso de la AP-8, en la medida de lo posible.

Contenidos relacionados

Temas relacionados

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

18:00 H | 16 DIC 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking