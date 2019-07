Inquietud entre los controladores por el nuevo sistema de control aéreo virtual

El Aeropuerto de Menorca será el primero en aplicar un sistema de control aéreo, pionero en España, que funciona a través de cámaras y sensores que sustituirán a las tradicionales torres de control de todos los aeropuertos. De esta manera, se sustituirá la vieja torre por la primera sala de control virtual del país donde los controladores pasarán de estar en una torre de cristaleras trabajando con la vista a una habitación cerrada con pantallas conectadas a cámaras.

Los controladores ordenarán el tráfico sin visión directa de la pista y desde el sindicato de controladores USCA no ocultan su inquietud por un proyecto que podría estar en marcha en tres años.

Su portavoz, Daniel Zamit, asegura que no están en contra aunque les preocupa que no hayan contado con ellos para el diseño del sistema. Además, también les genera inquietud que se haya elegido Menorca ya que no lo consideran el mejor sitio al ser una isla. ''Si se va la luz y se van las comunicaciones, cuando un avión se aproxima al aeropuerto, mediante el faro o bengalas verdes podemos guiarlos. En cambio, en una habitación cerrada, se te van las comunicaciones y no hay manera de comunicarse'' .

MIEDO POR LA INSEGURIDAD

En este sentido, Zamit ha señalado que con este cambio pasarán de ser ellos el pilar del trabajo a ser la tecnología. Este sistema ya está funcionando en torres remotas de Alemania e Italia. Durante el periodo de prueba, Zamit cree que debería coexistir la torre con este nuevo proyecto para ofrecer mayor seguridad. Otro problema, asegura el controlador, es que parece ser que se instalará en el edificio de contingencia del aeropuerto de Menorca, donde se da el servicio del control. ''Si se cae un rayo, Menorca se queda sin espacio de contingencia''.