Indignación por un examen de selectividad que ataca a la Guardia Civil y usa dialéctica independentista

Indignación entre padres, profesores y alumnos por el examen de selectividad de catalán que tuvieron que hacer ayer los alumnos de Baleares. Un texto, que la Asociación de profesores "PLIS, Educación por favor" califica de tendencioso e ideologizado.

Por su parte la plataforma cívica Mos Movem lamenta que una vez más se haya usado toda la dialéctica independentista en un examen de Selectividad, Países Catalanes, lengua del imperio...

En el texo, publicado en diciembre de 2019 en el diario ARA y escrito por Melcior Comes, se critica que en los dispositivos tipo "Alexa" solo estén disponibles en castellano. Dice el texto literalmente "será una derrota de nuestra lengua (el catalán) más significativa que la que sufrimos día a dñia en la administración de justicia o en la cartelera del cine. Muchos usuarios se pauntan voluntariamente para pronunciar palabras para desarrolladores, ofrecer su tiempo y acento para contribuier así a que pronto los usuarios de los países catalanes tengan esta tecnología viable sin tener que cambiar de lengua. Estamos hablando de un asistente [de voz] que nos ayuda y distrae, no de un guardia civil, pero de momento no funciona si no le hablas la lengua de un imperio".

Desde PLIS, su presidente Josep Ignasi Aguiló, afirma "parece mentira que se dediquen a pone este tipo de texto relacionando una de las lenguas oficiales con el autoritarismo y la opresión". Insiste "en su mentalidad, el catalán está perseguido y España es un imperio, tiene que ver con la construcción de una narrativa ideologizada que es lo más preocupante de todo".

Esta entidad estudia de qué manera puede insistir en sus denuncias del uso y la deriva del debate independentista en la educación.

PLIS señala que todos los años las preguntas de selectividad en catalán giran en torno a la minimización del catalán o el conflicto lingüístico. Porque la sociolingüística catalana forman parte del currículo en Baleares". Aguiló afirma "esto no se puede hacer , vamos a estudiar si la legislacion puede ayudar a este proceso de denuncia".

LOS GUARDIAS CIVILES LAMENTAN QUE SE INTENTE DESPRESTIGIAR SU TRABAJO

Tomás Quesada, Secretario provincial de JUCIL Baleares, lamenta que de nuevo se use el catalán para atacar a la institución de la Guardia Civil y que de nuevo se intente desprestigiar su trabajo . Insiste en que en por norma general los agentes no se encuentran con ningún problema en su día a día por la cuestión idomática y considera que este tipo de discursos enrarece en ambientey puede ser peligroso para la convivencia de la sociedad.

"Nos entristece que se ataque a la Guardia Civil porque se la reconozca como un símbolo del Estado, y que se utilice el párrafo con sensaciones negativas para focalizar esas sensaciones con la Guardia Civil y se haga una comparativa con algo que califican como útil comparando con un guardia civil que evidentemente quieren demostrar como inútil ", añade el representante de los agentes de JUCIL.