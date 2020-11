Indignación entre los policías tras la agresión a varios agentes por 80 personas en el poblado de Son Banya

El poblado chabolista de Son Banya en Palma fue el escenario en el que el domingo unas 80 personas agredieron a varios Policías Nacionales que iban a proceder a la identificación y detención de un varón que tenía una requisitoria judicial.

El individuo nieto de "La Paca" se resistió, empezó a gritar y a quejarse y consiguió que un grupo de vecinos saliera en su ayuda.

Estas personas lanzaron todo tipo de objetos a los cuatro agentes, les agredieron propinándoles todo tipo de golpes, llegando incluso a morder a uno de los Policías.

La persona que estaba en “busca” por la autoridad judicial, consiguió evadir la acción de la justicia y huir del lugar de los hechos. Mientras que a raíz de las agresiones y las consecuentes lesiones sufridas, los agentes tuvieron que ser asistidos por un facultativo.

SUP pide a la Jefatura que reaccione para no permitir agresiones a los policías

Desde el Sindicato Unificado de Policía, SUP Baleares, denuncía estos hechos acontecidos el poblado y rechaza este tipo de acción violenta. Además la organización sindical manifiesta "esperamos que por parte de nuestra Jefatura Superior de Policía se reaccione de forma contundente ante los gravísimos hechos acontecidos. Este tipo de agresión hacia la Policía Nacional no debe ser permitida, el resultado podría haber sido mucho peor" . Su secretario general, Manuel Pavón insiste "no puede salir gratis agredir a un policía".

El SUP ha puesto a disposición de los Policías Nacionales agredidos, su asesoría jurídica para realizar las acciones judiciales que estimen oportunas, se personará en la causa, si así lo estiman oportuno, ante "estas lamentables agresiones físicas acontecidas".

La Policía monta un gran control en el acceso al poblado

El considerado el "supermercado de la droga" permanecerá cerrado durante varias semanas. Desde ayer, todos los vehículos y personas que entran y salen del poblado son controlados y cacheados.