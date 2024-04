No te alarmes si hoy recibes un pitido en tu móvil, es una prueba del sistema de alertas ES-ALERT

Si resides en la Colònia de Sant Pere o es Pinaret en Mallorca, en la Mola (Formentera), la urbanización Siesta de Santa Eulària des Riu de Ibiza o El Toro des Mercadal, recibirás en tu móvil entre las 12 y 12.30h un mensaje en el móvil que irá acompañado de un pitido y una vibración.

¡No te alarmes! Es solo una prueba del sistema de alertas ES-ALERT.

¿Qué hacer si te llega la alerta?

Un sistema que pretende reforzar los avisos a la población en caso de grandes emergencias. ES- ALERT pretende facilitar que la población pueda protegerse ante fenómenos como inundaciones, incendios, fenómenos meteorológicos adversos, volcánicos o accidentes químicos, entre otras emergencias.

Cuando recibas la alerta aparecerá una notificación en la pantalla de tu teléfono aunque este silenciado, bloqueado o en función no molestar.

Cuando te llegue la notificación pulsa 'aceptar' para eliminarla de la pantalla y no llames al 112.

Recuerda, si resides en la Colònia de Sant Pere, es Pinaret, la Mola (Formentera), la urbanización Siesta de Santa Eulària des Riu o El Toro des Mercadal, recibirás en tu móvil (? 12/12.30h) un mensaje que irá acompañado de un pitido y una vibración.



¡NO TE ALARMES! Es solo… pic.twitter.com/oHg1DlAxEE — Emergències 112 Illes Balears (@Emergencies_112) April 18, 2024





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





¿Cómo puedo empezar a recibirlas?





Las alertas serán un sonido y un mensaje que no va a desaparecer de la pantalla del móvil hasta que confirmes que lo has leído. Si no se confirma, seguirá apareciendo y no se podrá hacer nada más con el teléfono.

No es necesario descargarse ninguna aplicación. La inmensa mayoría de los dispositivos que ya existen y que estamos utilizando cada día están habilitados para recibir este tipo de mensajes. Además, está previsto que los mensajes puedan llegar en diferentes idiomas en las comunidades autónomas que hay muchos turistas.