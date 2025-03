Guillem Adrover, gerente de Terracor: "Sin rentabilidad no hay alicientes para trabajar en ello"

El sector primario enfrenta multitud de dificultades donde los agricultores y ganaderos se enfrentan a un panorama lleno de incertidumbre y desafios. Hoy desde Terracor hemos analizado estos retos con una cobertura especial en COPE Baleares.

Entre esos problemas uno de los más importantes es el relevo generacional, Guillem Adrover, gerente de Terracor. Nos explica el principal motivo por el que cada vez menos gente invierte en el campo.

"La falta de relevo generacional que no es nuestro caso pero sí existe por la falta de rentabilidad de las explotaciones. Necesitamos que sean rentables para que sean atractivas para la gente joven y para la gente emprendedora porque el campo al final es emprendimiento. Si no tenemos esas posibilidades de rentabilidad no hay alicientes para trabajar en ello".

Pero ¿porqué no es sostenible?, Adrover te cuenta las desventajas a las que están sometidos:

"Tenemos competencia exteriores, tenemos costes de producción elevados, tenemos normativas que cumplir, tenemos muchas variables que juegan en contra de la rentabilidad. No controlamos como nos gustaría los precios finales, por tanto están sujetos a oferta y demanda y esas ofertas que vienen de fuera es muy difícil competir contra ellas".

consumir producto de temporada

Por otro lado Xisco Adrover, Payés de Terracor, nos cuenta que también es importante concienciar al cliente a consumir producto de temporada porque es más sano.

Además explica que es importante no sólo consumir producto local sino también de temporada, como por ejemplo ahora que es temporada de fresas y naranjas, no sólo porque es más económico sino porque también contribuye a cuidar el paisaje mallorquín.

Además Xisco ha querido hacer tres reivindicaciones para que el sector primario no muera y vuelva a crecer, la primera que los payeses sigan con su compromiso, luego se ha referido a los mallorquines pidiendo que aporten consumiendo producto local y por último se ha dirigido a los políticos a los que ha pedido leyes y normas que les ayuden.