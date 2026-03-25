Sóller recupera una danza medieval de 800 años para revivir la Semana Santa con tecnología

El valle de Sóller se prepara para el estreno de La Danza de la Vida, un evento que se perfila como la cita más innovadora de la Semana Santa. Este domingo a las 8 de la tarde, frente a la parroquia de San Bartomeu, tendrá lugar esta obra original dirigida por Miquel Socias que fusiona la tradición de danzas medievales con la tecnología mapping y música en directo.

Una tradición con 800 años de historia

El espectáculo recupera la esencia de danzas paganas ancestrales para un propósito contemporáneo. Según explica su director, Miquel Socias, "son unas danzas que hace unos 700, 800 años, los primeros paganos hacían para alejar los malos espíritus y alejar la muerte y alejar las pestes". La obra las trae al presente porque, como añade, "todavía en pleno siglo veintiuno hay muchas cosas malas que tenemos que alejar de nuestras vidas".

El objetivo es "intentamos trasladar con nuevos lenguajes musicales y artísticos el mensaje de Jesús", aclara Socias. Se busca teatralizar su figura de una forma más popular y accesible, permitiendo que el público se acerque a su historia "sin ningún prejuicio", a través de un lenguaje sencillo y renovado.

Que sientan los jóvenes un nuevo mensaje de Jesús, y que les llegue desde los sentimientos" Miquel Socias

Valeria, la primera cristiana, como guía

La narrativa se articula a través de Valeria, una figura histórica cuya tumba del año 500 fue descubierta en la basílica paleocristiana de San Pratto. El director explica que "nos hemos imaginado cómo sería esta primera cristiana, qué diría a los esclavos que vivían en Soller, y cómo estos primeros esclavos recibirían el mensaje de Jesús de salvación". De este modo, la obra utiliza flashbacks entre el diálogo de Valeria y los últimos días de la vida de Jesús.

00:00 Volumen Cerrar La Dansa de la Vida

Socias considera la tecnología una "herramienta que tenemos que usar" para conectar con las nuevas generaciones, acostumbradas a lenguajes como TikTok o Instagram. El resultado es una "teatralización más corta, más intensa, con más luces", diseñada para que los jóvenes "sientan un nuevo mensaje de Jesús, y que les llegue desde los sentimientos".

Este espectáculo sea único y sea maravilloso" Miquel Socias

Un montaje espectacular

La producción ha recuperado una danza que "hace 700 años que nadie la ha visto", para la que las silleras han confeccionado nuevos vestidos. Uno de los momentos clave es una danza de cuervos inspirada en el mito de Prometeo, que simboliza la muerte. En la obra, Jesús irrumpe en esta danza y vence a los cuervos, representando así la resurrección que da sentido a la Semana Santa.

El montaje cuenta con un reparto de entre 50 y 60 personas del grupo de teatro parroquial, que llevan cuatro meses ensayando. Para el director, es fundamental que los participantes se lo tomen como "algo personal, algo muy vivido, algo que para ellos también sea significativo, no solo sea una obra de teatro, sino que también sea una vivencia personal".

El proyecto cuenta con la colaboración de los ayuntamientos de Sóller y Fornalutx, cuyo apoyo económico y logístico ha sido clave. Gracias a su ayuda, con el cierre de luces de la plaza para el mapping o el sonido profesional, Socias confía en que "este espectáculo sea único y sea maravilloso".