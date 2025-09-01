COPE
Un guardia civil fuera de servicio encuentra a un hombre de 50 años gravemente herido en Santa Ponça

El herido ha sido trasladado al hospital con pronóstico reservado 

Los profesionales de neurología de Son Espases atienden un 40% más de pacientes con ictus en los dos últimos años


Un hombre de 50 años ha sido trasladado de urgencia al Hospital Son Espases (HSE) poco antes de la pasada medianoche con un politraumatismo grave tras ser encontrado por un guardia civil fuera de servicio en la Gran Vía Puig de Massanella 3, en Santa Ponça (Calvià).

El suceso ocurrió la pasada noche, cuando el agente, al pasar por la zona, se percató de la situación crítica del individuo.

El servicio de emergencias 061 fue alertado de inmediato y una unidad medicalizada (UVI móvil) acudió al lugar del incidente. Los sanitarios asistieron y estabilizaron al herido, confirmando su pronóstico reservado debido a la gravedad de las lesiones.

Una vez estabilizado, el hombre fue trasladado al Hospital Son Espases bajo un código trauma urgente, indicativo de la necesidad de una atención especializada e inmediata. Por el momento, no se ha proporcionado más información sobre las circunstancias exactas que llevaron al accidente.

El hallazgo casual por parte del guardia civil fue crucial para que el hombre pudiera recibir la asistencia necesaria con la mayor celeridad posible.

