El Govern mantiene el plan de libre elección de lengua a pesar de la oposición de la OCB

Sigue la tensión y el rechazo hacia el plan piloto de libre elección de lengua en los colegios a partir del próximo curso. El Govern está decidido a mantenerlo pese al rechazo de la práctica totalidad de los colegios públicos y del al OCB que lo lleva a los tribunales.

"Es voluntario", ha enfatizado el portavoz del ejecutivo, Antoni Costa, que ha manifestado su "máximo respeto" por ambas entidades, pero ha remarcado que "el Govern continuará adelante" con el plan piloto pactado por el PP con Vox para ofrecer más clases en castellano, porque está convencido de que no contraviene ninguna norma legal.

"Está en el marco de la normativa vigente, total y absolutamente", ha insistido el portavoz del Govern, que ha puesto énfasis en el carácter voluntario del plan de elección de lengua. "Será la autonomía de cada centro la que acabará diciendo si quieren o no acogerse", ha apostillado.

La Obra Cultural Balear (OCB) ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) contra el plan piloto de libre elección de lengua de la Conselleria y ha pedido su suspensión cautelar.

El objetivo de la entidad con este recurso es "que el plan de segregación lingüística no pueda aplicarse el próximo curso escolar en la etapa de primaria.

?? L’Obra Cultural Balear ha presentat un recurs contenciós administratiu contra el Pla Vera. ?? L’objectiu de l’entitat és que el pla de segregació lingüística no es pugui aplicar el pròxim curs escolar a l’etapa de primària, com pretén la Conselleria d’Educació. ?? L’ @ocbcat … pic.twitter.com/VRYW0kDmFl

Ninguno de los 221 colegios públicos de infantil y primaria de Baleares se ha sumado al plan piloto de elección de lengua impulsado por la Conselleria de Educación: 207 lo han rechazado y 14 están pendientes de la resolución de sus claustros. Estos son los resultados de la encuesta llevada a cabo entre todos los centros de las primeras etapas educativas por el sindicato STEI, que afirma que la respuesta al plan pone en evidencia que "no tiene el apoyo de la comunidad educativa".

Este sindicato pide a la conselleria a que renuncie a aplicar el plan y destine los 60 millones de euros por curso que reserva para su desarrollo a necesidades reales de la educación balear.

Ahir #dimecresverd, els professors de l'IES Inca varen dir NO al Pla Pilot de segregació i es varen sumar al manifest "Per la inclusió, la igualtat d'oportunitats i la no-segregació" impulsat per la Xarxa educativa per la Llengua. pic.twitter.com/ZM8iZP40NE