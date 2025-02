El Govern "no acepta el plato de lentejas" de la condonación de la deuda de Pedro Sánchez

Son más de 83.000 millones los que el Estado propone condonar a las comunidades autónomas: a unas más, a otras menos. En el caso de Baleares hablamos de 1.741 millones.

El vicepresidente del Govern balear y conseller de Hacienda, Antoni Costa, ha afirmado que el Ejecutivo autonómico "no acepta el plato de lentejas" que supone la condonación de la deuda por parte del Estado, "ni ninguneos" del Gobierno de Pedro Sánchez tras pactar con los "separatistas" de ERC.

En los pasillos del Parlament, Costa ha criticado que el Ejecutivo liderado por Marga Prohens recibiera este mismo lunes una propuesta de condonación previamente cerrada con ERC que se votará este miércoles en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

El titular de Hacienda ha dejado claro que Baleares votará en contra de la condenación de su deuda, que asciende 1.741 millones: "Es un plato de lentejas pactado por Sánchez y ERC para asegurarle su silla en La Moncloa", ha denunciado.

"A Baleares, chantajes cero, y condonación de deuda pactada con los separatistas de Cataluña ni una", ha resumido el vicepresidente.

"Estamos cansados de que no se nos digan las cosas y no se negocie con Baleares", ha lamentado Costa, que ha defendido que lo que necesita la comunidad autónoma es la aprobación de un nuevo sistema de financiación y no la condonación de su deuda, que en ningún caso supone más recursos financieros.

Como máximo, ha explicado, se podría obtener el diferencial de intereses que a día de hoy paga la administración balear.

baleares reclama un nuevo sistema de financiación

El Ejecutivo de Prohens sí acepta una restructuración de la deuda, pero lo sustancial, ha insistido, es la renovación del sistema de financiación autonómica del año 2014, que lleva "diez años caducado".

"Nosotros no estamos para chapuzas ni para parches que no solucionan nada", ha dicho el conseller, que ha reiterado en que el Gobierno debe impulsar y aprobar un nuevo sistema de financiación.

De hecho, Baleares no tiene posiciones "maximalistas" si se abriera una negociación de todas las comunidades en el seno del CPFF.

Sobre este mismo asunto, con ocasión de las preguntas de control al Ejecutivo, la presidenta Marga Prohens ha manifestado que el PSOE "no puede seguir dando la espalda" a los ciudadanos de Baleares.

Prohens ha comentado que puede entender que Sánchez "pacte" con un "prófugo de la Justicia", en alusión a Carles Puigdemont, pero no que el PSIB acepte "este menosprecio" hacia Baleares en una negociación bilateral en la que no ha participado la comunidad insular.

En este sentido, Prohens se ha preguntado cuándo los socialistas de las islas "perderán este complejo de inferioridad frente a Cataluña" y defenderán a las Islas Baleares.

"Ustedes son unos acomplejados frente a Cataluña y frente al señor Sánchez", ha apostillado.

reproches del delegado del gobierno a la postura del govern

Por su parte, el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha censurado que el Govern haya mostrado su negativa a la condonación de la deuda autonómica por parte del Gobierno, un hecho que ha afirmado que es "un absurdo que Baleares no se debe permitir".

Con la condonación, ha aseverado que las autonomías podrían "corregir el sobreendeudamiento al que se vieron abocadas durante la crisis financiera".

"Se trata de un paso más en el fortalecimiento del Estado de las autonomías, que busca que los territorios liberen recursos destinados hasta ahora al pago de deuda para dedicarlos a servicios públicos, lo que beneficia a los ciudadanos", ha reivindicado.