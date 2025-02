Un experto explica los peligros de la quita de la deuda anunciada por Sánchez: "A martillazos"

Tener una deuda y que te la perdonen es el sueño de cualquier deudor. Sobre todo, si el dinero que debes se cuenta por millones de euros. Son más de 83.000 los que el Estado va a condonar a las comunidades autónomas: a unas más, a otras menos. A Asturias le quita 1.508 millones (36,8%); a Cataluña 17.104 (19,23%). A simple vista podría parecer que el Principado tiene mejor trato que la Generalitat, pero la realidad que muestra el reparto por habitante es muy distinta. A cada asturiano le corresponde una quita de 1.369 millones frente a los 2.284 que le toca a cada catalán. Y lo mismo le ocurre a gallegos, castellanos y leoneses, riojanos o madrileños, a los que el Estado perdona 915 euros menos que a catalanes, valencianos, andaluces o murcianos. El sistema de cómputo establecido por el Ministerio de Hacienda limita al 75% la población ajustada, al tiempo que aplica mecanismos de nivelación que suman el 25% restante.

El director de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), Ángel de la Fuente, es uno de los mayores expertos en financiación autonómica. Este economista gijonés ha explicado en COPE Asturias que el Ministerio de Hacienda no ha aplicado criterios equitativos en el reparto y “se ha hecho a martillazos, para que salga lo que quieren”. Y lo que tenía que salir es lo que ha salido, en su opinión. De la Fuente critica que no ha habido una aplicación “clara y transparente de un criterio lógico, se han mezclado varios, y no es muy defendible”, ha destacado.

“ES UNA PRÁCTICA PELIGROSA”

A Ángel de la Fuente le preocupa más el efecto global que puede provocar la quita de la deuda que el impacto que pueda tener en cada autonomía. El economista gijonés alerta de que este tipo de maniobras no ayuda a tener disciplina presupuestaria. “Cuando condonan la deuda están mandando el mensaje de que puedes gastar más de lo que tienes porque en algún momento te echarán una mano”, ha advertido el director de FEDEA. La deuda que el Estado perdona a las autonomías puede ser una práctica "peligrosa" porque "estás dando un seguro a todo riesgo contra vacas flacas”.