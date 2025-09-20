Francina Armengol, presidenta del Congreso: "El Govern balear usa a los niños migrantes como un "escudo" y promueve un discurso racista"

La tensión política en Baleares se intensifica con el reparto de los menores migrantes de Canarias. La presidenta del Congreso y líder del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha acusado al Govern balear del PP de usar a estos niños como un "escudo" para ocultar sus propias "incompetencias" mediante una "política sectaria de confrontación" y promover un discurso "racista".

La denuncia surge tras el anuncio del vicepresidente balear, Antoni Costa, de recurrir ante el Tribunal Supremo el traslado de dos menores desde Canarias, una decisión que, según los socialistas, contrasta con la apertura de las islas a millones de turistas.

Armengol: "el Gobierno está haciendo una buena política migratoria"

La presidenta del Congreso y secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha lamentado que el Govern balear vaya al Tribunal Supremo para evitar que dos menores migrantes de Canarias "puedan entrar en Mallorca" mientras "sí que serán bienvenidos 20 millones de turistas cada año" en Baleares.

Así lo ha asegurado en el Consell Polític del PSIB-PSOE en Palma, donde ha manifestado "las personas somos personas y no ilegales", que también ha denunciado el intento por parte de la derecha de instaurar "un discurso racista" contra "un tipo de inmigración" determinado.

Además, ha asegurado que el Gobierno "está haciendo una buena política migratoria", ya que está trabajando para que la gente "pueda venir con seguridad a España" y que también "pueda vivir en su casa".

"Todos estos (la derecha) lo primero que hacen es retirar el dinero de cooperación internacional, es hundirlos (a los migrantes) más en sus propios países, lo primero que hacen es obligarlos casi a salir de su casa", ha denunciado.

Alejandro Martínez Vélez / Europa Press La presidenta del Congreso, Francina Armengol

En referencia al PP, para Armengol, "lo que no es posible es tener a unos gobernantes que no van a las mesas de negociación, que no van a trabajar para buscar una solución, que se ponen de perfil y que lo único que les interesa es un titular contra un tipo de inmigración" determinado.

"Esto es muy peligroso porque atenta contra los valores de la democracia directamente, contra la cohesión social, contra la estabilidad de una sociedad que quiere ser democrática y que, como nosotros, siempre ha sido abierta, diversa y orgullosa", ha expresado

"Y el Gobierno de España está haciendo una buena política migratoria y está haciendo mucho trabajo en origen, para que la gente pueda venir con seguridad y vivir en su casa, que se pueda reinvertir en su casa" frente a una derecha que intenta "instaurar un discurso racista en Baleares, lo cual es muy peligroso porque atenta contra la democracia, contra la cohesión social y contra la estabilidad de una sociedad que quiere ser democrática y que siempre ha sido abierta y diversa".

Por ello, ha creído que "vale la pena hacer un agradecimiento especial al trabajo hecho por Alfonso Rodríguez y por todo el equipo de la Delegación del Gobierno en Baleares, que se están dejando la piel". "Nosotros sabemos del trabajo que se está haciendo y la injusticia que está cometiendo el Govern. El que insulta para tapar sus debilidades, el que es capaz de poner a los menores por delante para tapar sus incompetencias es el que tiene el problema".

gaza

Otro de los asuntos al que ha hecho referencia la secretaria general ha sido el "genocidio" de Gaza, en relación al cual ha reiterando su condena y ha asegurado estar orgullosa "de pertenecer a un partido que gobierna en España y que es la luz otros gobiernos en el ámbito internacional". Frente a esto, ha considerado "esperpéntico ver como no se condena el genocidio por parte de quienes gobiernan en Baleares y de los que hacen oposición en España", a lo que ha añadido que "si no tienes suficiente corazón para defender que no se asesinen niños, no sé si quiero que me gobiernes".

ataques al gobierno de prohens

Armengol ha hecho también un balance negativo de los más de dos años de Govern del PP, asegurando que es "la derecha de siempre haciendo lo de siempre, incluso empeorando épocas anteriores suyas, con gobiernos muy flojos y peleándose con Vox a ver quién es más ultra".

El objetivo de los actuales gobernantes, según Armengol, es "gobernar para favorecer a los suyos y recortar los derechos de todo el mundo y destruir servicios públicos para hacer unos cuántos negocios privados".

Alamy Stock Photo El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez (izq.), conversa con la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol (der.)

Otro de los fines del Govern de Marga Prohens, ha denunciado Armengol, es "no afrontar los problemas reales, poner cortinas de humo a problemas que no existen para tapar su incompetencia y favorecer algunas cosas muy concretas". Para la socialista esto se ve en la "falta de vivienda", donde el Govern "ha optado por no hacer vivienda de protección oficial, si no viviendas de precio limitado que son mucho más caras, y hacer una ley urbanizadora del suelo rústico para que hagan negocio unos pocos para hacer vivienda libre".

Para la secretaria general del PSIB-PSOE, el Ejecutivo de Prohens también es "negacionista de todo, también de la emergencia climática", ante la que Baleares tiene "un gobierno absolutamente irresponsable que no planifica el futuro, no toma ninguna decisión y deja de invertir para proteger a los ciudadanos ante el cambio climático". En cambio, "Prohens decide la ley urbanizadora que crea más plazas residenciales, más plazas turísticas y con crecimientos ilimitados en un territorio que es limitado".

Así, Armengol ha lamentado que Prohens "haya decidido que el frente de batalla sea contra Pedro Sánchez para tapar sus incompetencias, porque tienen una especie de complejo con la señora Ayuso y todos quieren ser ayusistas". El ejemplo de esto está con los recursos que llegan del Estado, sobre los que ha advertido que "en toda la historia democrática no había visto un Govern que renunciara a los recursos que vienen del Gobierno de España".

Según ha relatado, "en estos dos años nadie ha ido a Madrid a negociar nada, y lo que nos dan sin que tengan que trabajar, como es la condonación de la deuda, dicen que no lo quieren, como hicieron con los 185 millones de euros para el tranvía de Palma". Son 1.741 millones de euros de condonación de la deuda que permitirían liberar 40 millones de euros anuales de los intereses, que "servirían para hacer vivienda de protección oficial, escoletes y centros de salud que el PP está negando a la ciudadanía".

Finalmente, Armengol ha recordado que "queda poco para las elecciones del 2027 y el Partido Socialista es más necesario que nunca". "Nosotros", ha subrayado como secretaria general del PSIB, "tenemos ganas de gobernar para transformar la vida a mejor".