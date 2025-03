Armengol, tras el rechazo de Baleares a acoger a 59 menores migrantes: "Es indigno, me da vergüenza"

Sigue el enfrentamiento entre el Govern balear y el Gobierno por el reparto de menores migrantes no acompañados. El portavoz del Govern, Toni Costa, ha reiterado que la Abogacía de la Comunidad estudia "todas las vías posibles" para recurrir el acuerdo entre el Gobierno y Junts.

"¿Quieren que pongamos ya las tiendas de campaña?", ha preguntado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, que ha insistido en que no es una cuestión de solidaridad sino de capacidad y que el Ejecutivo autonómico lleva meses advirtiendo que las Islas han llegado al "límite" y que la ocupación en los centros de acogida es "muy elevada".

armengol: "Me da vergüenza"

La secretaria general del PSOE de Baleares y presidenta del Congreso, Francina Armengol, se ha preguntado por qué las islas no pueden acoger a alrededor de 59 menores migrantes no acompañados, como defiende el Govern: "¿Porque son africanos?", ha cuestionado. "Me da absoluta vergüenza que el Govern diga que no podemos atender a 59 menores. Yo encuentro que esto es indigno, humanamente indigno", ha denunciado Armengol.

La también expresidenta del Govern balear ha comparado la situación actual con el inicio de la invasión rusa de Ucrania en 2022: "Pudimos atender a todas las personas ucranianas que tuvieron que venir de Ucrania en el momento en el que tuvieron que venir, y yo estoy muy contenta y lo volvería a hacer diez, mil y mil millones de veces".

"Una comunidad autónoma que se dice de las más ricas de todas, que no necesitamos que nos quiten los 1.700 millones de deuda porque vamos bien, que podemos albergar a una población de 1,2 millones de habitantes, podemos superar los 17 millones de turistas porque no hay demasiada gente... No podemos tener 59 menores, ¿por qué? ¿Porque son africanos? Es una vergüenza", ha condenado Armengol.

La dirigente socialista ha respondido así a la postura del Govern balear del PP, que insiste en que no tiene capacidad para acoger a más niños y adolescentes llegados a España sin familiares y que se opone al plan del Gobierno central de repartir entre las comunidades autónomas a 4.000 menores procedentes sobre todo de Canarias.