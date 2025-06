Armengol, sobre el Caso Koldo: "No permitiré que ensucien mi nombre ni el de los socialistas honestos"

La presidenta del Congreso y secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, ha vuelto a expresar su "indignación" y "asco" por los recientes casos de corrupción que salpican a su partido y que han vuelto a ponerla también a ella en el ojo del huracán .

En un acto en Mallorca ha alzado la voz con contundencia frente a las acusaciones que rodean el caso Koldo, defendiendo la honorabilidad de la gran mayoría de su partido y la suya propia. Armengol hizo un llamamiento a la "fortaleza y el coraje" de la militancia, animándoles a "defender la honestidad de este partido".

indignada , no acepta lecciones del PP

Con un tono de indignación, la líder socialista no dudó en expresar su sentir ante la situación. "Estoy indignada, asqueada de ver lo que han hecho unos pocos dentro de nuestra casa", afirmó rotundamente, asegurando que desde el PSIB-PSOE harán "todo lo posible para que caiga todo el peso de la ley en quien haya metido la mano en el dinero público y para que se llegue hasta el final".

Armengol en un acto en Mallorca

Armengol subrayó que "la corrupción es absolutamente inadmisible y es lo que más aleja a la ciudadanía de la política". En un claro dardo a los populares, la dirigente socialista rememoró cómo su lucha política siempre ha sido "en contra de una forma de hacer política del PP que siempre fue ligada a la corrupción", añadiendo con firmeza que "ejemplos y lecciones de según quién, ni uno". Esta referencia histórica busca poner en perspectiva la posición del PSIB-PSOE frente a las prácticas corruptas, independientemente de la formación política.

La presidenta del Congreso admite que "no podemos garantizar la corrupción cero". Sin embargo, enfatizó lo que, a su juicio, sí garantiza el Partido Socialista: "cuando encontramos un caso, colaboramos con la justicia, condenamos la cuestión y pedimos perdón a la ciudadanía". Reconoció que un simple perdón no es suficiente y que es imperativo "llegar hasta el final" en la depuración de responsabilidades.

advertencia de armengol

En un mensaje directo y personal, Armengol lanzó una advertencia clara: "No permitiré que intenten ensuciar mi nombre, ni el vuestro, ni el de casi todos los socialistas que son gente honesta, que se deja la vida, gente que trabaja intensamente para transformar la vida de la gente a mejor".

En relación con los controvertidos audios de la investigación del caso Koldo, que han generado gran revuelo, Armengol no ocultó el impacto emocional que han tenido en las filas socialistas. "Nos golpean el alma, el corazón y la inteligencia, nuestra sangre socialista", confesó, pero se apresuró a desmarcarse: "pero éstos no son socialistas". Fue aún más crítica al referirse al contenido de algunas de esas grabaciones. "Cuando oigo cómo hablan de las mujeres me repugna, y por eso, debemos tener muy claro que no todos somos iguales, y que nuestro partido actúa desde la firmeza, la fortaleza, la integridad y el rechazo absoluto a todo esto", sentenció, marcando una clara línea entre los valores del partido y las conductas reveladas en la investigación.

nueva comparecencia en la comisión del caso koldo

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, tendrá que comparecer de nuevo en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado el próximo 8 de julio, 13 meses después de la vez anterior y un día antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dé explicaciones en la Cámara Baja.

Armengol, ya declaró el 7 de junio del año pasado, y entonces dijo que no conocía a Aldama el PP vuelve a citarla por considerar que mintió.

Antes de conocerse esta petición de los populares Armengol afirmaba sentirse "hipertranquila" ante la auditoría del Govern para comprobar la posible existencia de contratos firmados durante su mandato que estén relacionados con la supuesta trama de corrupción que afecta al exsecretario de organización del PSOE Santos Cerdán.

Preguntada por si se planteaba solicitar una comparecencia , Armengol dice que ya ha dado todas las explicaciones.

Desde el Govern balear, el portavoz Antoni Costa, garantiza que "no quedará ni un euro por auditar de los contratos de lo que haya indicios" y alerta que las sospechas "son crecientes".