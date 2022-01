La Fiesta de la Luz, el fenómeno lumínico que solo puedes ver en la Catedral de Mallorca dos veces al año

Como cada 2 de febrero en la Catedral de Mallorca tiene lugar uno de los eventos más reconocidos, la Fiesta de la Luz.

La Fiesta de la Luz es un evento único y fugaz. Cada 2 de febrero y cada 11 de noviembre, la luz del sol que entra por el rosetón mayor de la Seu —uno de los mayores rosetones de las catedrales góticas europeas, también conocido como el ojo del gótico— se proyecta justo debajo del rosetón de la fachada interior del portal mayor. Este rosetón mayor, con 11,85 metros de diámetro exterior y 1.115 cristales, eventos como la Fiesta de la Luz son uno de los motivos para que la Seu de Mallorca sea conocida como la catedral de la luz.

Pero el carácter especial de la Fiesta de la Luz no acaba ahí. Y es que esta exaltación lumínica se produce en fechas muy señaladas. El 2 de febrero, el dos del dos, cuarenta días después de Navidad, donde se celebra la fiesta de la Candelera, que conmemora la presentación de Jesús en el templo de Jerusalén y la purificación de su madre, María. Por su parte, el 11 de noviembre, el once del once, día de San Martín.

Este miércoles 2 de febrero, la Catedral abrirá sus puertas a las 7:30 horas, 60 minutos antes del fenómeno de la Fiesta de la Luz, que tendrá lugar a las 8:30. Esta será la segunda edición que cuente con público tras el comienzo de la pandemia, aunque el aforo estará limitado y será obligatorio el uso de la mascarilla en todo momento. Para aquellas personas que no puedan asistir, la Catedral de Mallorca emitirá el evento por streaming a través de la página web de la Catedral, así como en sus perfiles oficiales de Facebook y YouTube.

Un día antes el templo albergará una mesa redonda acerca de este fenómeno lumínico único

Esta edición de la Fiesta de la Luz contará con novedades. En la víspera, la Catedral de Mallorca celebrará una mesa redonda con el objetivo de aportar luz sobre los aspectos más destacados de este fenómeno. La mesa redonda será el martes 1 de febrero a las 19:00 horas

La Dra. Mercè Gambús ejercerá de moderadora de la mesa redonda, cuyo objetivo será abordar la Fiesta de la Luz desde diversas perspectivas: la litúrgica, la de la historia constructiva, la de la historia del arte, o la de las matemáticas. Los ponentes serán el Dr. Daniel Ruiz (presidente de la Sociedad Balear de Matemáticas SBM-XEIX), el Dr. Miquel Ballester (arquitecto técnico municipal de Campos) y Mn. Teodor Suau (deán-presidente del Capítulo de la Catedral).