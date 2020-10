Evolution Film Festival celebra novena edición y también podrá seguirse en línea

Evolution Mallorca International Film Festival inaugurará el próximo 23 de octubre su novena edición con una importante novedad: por primera vez el certamen podrá seguirse simultáneamente a través de la plataforma Filmin, consiguiendo de esta manera llegar a un público más amplio.

El certamen, que se prolongará hasta el 29 de octubre, se abrirá con la ya tradicional gala en el Teatre Principal de Palma, en la cual recibirán su galardón las dos principales protagonistas de este año: la actriz española Ángela Molina, premio Evolution Honorary, y la directora Marjane Satrapi, premio Evolution Vision.

Precisamente la película Radioactive, dirigida por Satrapi y una biografía de la científica Marie Curie (interpretada por Rosamund Pike), es la elegida para la gala de apertura de EMIFF 2020. Por su parte, Ángela Molina estrenará el sábado 24 su último trabajo, Lalla Aïcha, y asistirá acompañada por el director de la misma, Mohamed El Badaoui y la productora ejecutiva, Ana Rodríguez Rosell (cuyo debut como directora, Buscando a Eimish, fue proyectado en EMIFF 2012).

La novena edición de Evolution ofrecerá 104 películas (elegidas entre más de 1000 inscritas) procedentes de 24 países. Largometrajes, documentales cortos y largos, cortometrajes experimentales y para niños, videos musicales, cortos realizados por estudiantes... formatos muy variados para un conjunto de obras rompedoras y comprometidas. De ellos, 9 de los 11 largometrajes de la sección oficial son estrenos en España, así como 57 de los 79 cortometrajes.

Además de Radioactive y Lalla Aïcha, la programación y competición de EMIFF 2020 incluye otros títulos relevantes como la última película de Fernando Trueba, El olvido que seremos, con actores de la talla de Javier Cámara, Aida Morales y Patricia Tamayo. Su estreno se produjo en la clausura del Festival de San Sebastián, mientras que en Evolution se podrá ver el miércoles 28 de octubre a las 19:00h en CineCiutat.

A destacar también el film elegido para la gala de clausura de esta IX edición (a celebrar el jueves 29 de octubre en el Palau de Congressos): El síndrome de Bambaucher, del alemán Gregory Kirchhof y protagonizada por el también alemán Tobias Moretti.

El evento será también escenario de la entrega de premios del festival, galardones que serán decididos por un jurado que integra miembros tanto de la industria local como de la internacional. La guionista Laura Gost (ganadora de un Goya), Alizè Latini, cofundadora del festival italiano Nòt Fest, el documentalista David Auberbach, la periodista mallorquina Clara Ferrer o la también ganadora de un Goya Silvia Venegas, entre otros, conforman el jurado de esta novena edición.

COMPROMISO CON LOS CREADORES DE BALEARES

Fiel a su compromiso con la industria y los profesionales de Baleares, y con un apartado específico para todo aquello que lleva sello insular, Evolution ha incluido en su cartel de este año 25 obras ‘Made in Baleares’. Entre ellas, el documental Dorothea y el Myotragus, dirigido por Marta Hierro y Nuria Abad, sobre la paleontóloga que descubrió esta especia extinta de mamífero

En la categoría de cortos seleccionados en competición internacional, destacan también títulos locales como Control, ópera prima de Ann Perelló (que narra la historia de Laura, una chica que salió de fiesta y no se acuerda de nada), o Red street Mercy, una historía enternecedora entre un vagabundo y un padre de familia que se replanteará diferentes aspectos de la vida. Dona, de la cineasta Marga Melià, es otro de los títulos destacados Made in Baleares.

En su novena edición, Evolution Mallorca International Film Festival estrena también un nuevo espacio, el emblemático edificio de La Misericòrdia de Palma, y nuevas colaboraciones, como la unión pionera con el festival Mecal o el acuerdo con la plataforma Filmin que permitirá alcanzar una audiencia más amplia.

Todo ello sin olvidar la gran variedad de actividades paralelas, entre ellas las profesionales. La agenda de EMIFF reserva un espacio importante de su programa para reunir a cineastas, productores y profesionales del sector audiovisual en torno al Producers Club. El objetivo es fomentar los lazos profesionales que fortalezcan la industria cinematográfica favoreciendo el debate, el intercambio de ideas, de información y el negocio. Como ejemplo, la Master Class en dirección y guión que ofrecerá la ganadora del premio Evolution Vision, Marjane Satrapi el domingo 25 en La Misericòrdia.

De la oferta formativa de esta edición destaca, por otra parte, la Master Class (titulada Actores sin miedo) que ofrecerá Nancy Bishop, directora de casting nominada a los Emmy, en el marco del seminario de dos días (24 y 25 de octubre) de Marketing Internacional. Asimismo, y en colaboración con Actors Lab Mallorca, Evolution acogerá por segundo año consecutivo el taller Scene Machine, una colaboración internacional y multilingüe de actores, guionistas, directores, para explorar la creatividad y mejorar sus capacidades.

Evolution incluye también en su programación, en colaboración con I Am Actor, un seminario de 3 días (del 21 al 23 de octubre) sobre Casting.

Una de las grandes apuestas de esta nueva edición del festival, toda una novedad, es la competición EMIFF 48HR, en la cual los participantes dispondrán de 48 horas para rodar, editar y enviar un film. Las fechas previstas para la competición son del 9 al 11 de octubre y los 10 títulos seleccionados serán proyectados en el marco del festival.

También este año, y a raíz del nacimiento de la coordinadora de festivales Illes Balears Film Festivals, de la cual Sandra Lipski (fundadora y directora de Evolution) es vicepresidenta, Evolution acogerá un encuentro de todos los organizadores de festivales de las islas, el martes 27 de octubre.

ACTIVIDADES PARALELAS

Entre las actividades paralelas programadas, EMIFF ofrece de nuevo su ya tradicional espacio Arte y cine, con sede en Es Baluard. En esta edición, se podrá disfrutar, el miércoles 27, del documental Marcel Duchamp: Art of the possible, sobre el cambio de paradigma del arte en el siglo XX por parte de las obras radicales y enigmáticas de Duchamp que desafiaron el statu quo. La obra es una de las seleccionadas en la competición oficial de largometraje documental.

Tampoco faltarán Las tertulias Café con Cine, sello distintivo de EMIFF, que regresan un año más a Rialto Living con 2 jornadas señaladas, para debatir y compartir reflexiones sobre el universo cinematográfico en un ambiente informal y ameno. Las sesiones, abiertas a todo el público, están previstas los días 26 y 29 de octubre, de 11.00 a 13.00 horas.

Por otra parte, Port Adriano volverá a ser localización de una nueva edición de Cine con Coche, con 2 jornadas de proyecciones y 4 films (sábado 26 de octubre y domingo 27 de octubre).

Se proyectarán Persépolis, de la galardonada Marjane Satrapi, Jurassic Park (Steven Spielberg), y aportará el toque de romanticismo Notting Hill (Roger Michael). Para los más pequeños de la casa, pero también para toda la familia, podrá disfrutarse de la película Trolls (Mike Mitchell)

El 23 de octubre, Evolution Mallorca International Film Festival abrirá una novena edición ambiciosa, provocativa e innovadora en la que no faltarán tampoco otros contenidos para los más pequeños (Films for Kids), espacio LGTIBQ+ y la categoría de Estudiantes, en la que el certamen continúa apostando por las jóvenes promesas, con el objetivo de inspirar a una próxima generación de cineastas.

La organización de EMIFF es posible cada año gracias al apoyo de los sponsors del festival, a los cuales se han unido este año el Hotel Es Llorenç (como hotel oficial) y Movie Screens y repite por segundo año consecutivo MN Studios. La lista la completan: Rialto Living; Fundacio Mallorca Turisme; Consell de Mallorca; Mallorca Film Commission; Institut d’Estudics Baleàrics; Ajuntamento de Palma; Es Baluard Museu; Port Adriano; Palau de Congressos de Palma y Es Príncep Hotel.