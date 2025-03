Estafas y fraudes en Mallorca: "Hay que tener mucho cuidado con las ofertas relacionadas con las criptomonedas"

Las estafas a través del teléfono móvil están a la orden del día. Cada vez son más habituales y difíciles de detectar, tanto es así, que la Policía Nacional recibe en Mallorca más de una veintena de denuncias a través de internet, correo electrónico o dispositivos móviles.

ESTAFAS A TRAVÉS DE CRIPTOMONEDAS

Los cincos fraudes más recurrentes en Baleares son los siguientes: El paquete de Correos inexistente, la multa fantasma de la DGT, el fraude de la llamada del banco, la oferta de trabajo ficticia y los falsos operadores. Ahora la más peligrosa y recurrente es la estafa a través de criptomonedas, tal y como ha declarado en los micrófonos de Cope Mallorca, Sergio Víctor García, Subinspector del Grupo de Delitos tecnológicos y Delincuencia económica: "Las estafas de criptomonedas están incrementando mucho en la última época. Por favor, la gente tiene que informarse antes de hacer una inversión, no lo hagas a ciegas ni te fíes de cualquier cosa que aparece por internet. Hay que acudir a canales verificados, no te dejes aconsejar por personas que nos contactan por teléfono por haber pinchado un banner por internet", ha recomendado

¿Cómo hay que actuar ante estafas de este tipo?

"No hay que hacerles ni caso. También otra opción es llamar a la administración que nos llama para asegurarnos de si es o no cierta la notificación, pero nunca accedas al enlace ni facilites los datos de tu tarjeta de crédito. Cada vez es más complicado detectar estas estafas, incluso para nosotros mismo que trabajamos día a día en estos asuntos, perfectamente te la pueden colar. Los estafadores son cada vez más profesionales y más difíciles de detectar. No hay ningún método infalible para actuar contra este tipo de fraudes, pero sí que es crucial que, si nos envían SMS, correos o enlaces, no debemos pinchar en ningún caso... Si tenemos dudas, pues llamamos directamente al organismo al que están citando para comprobar si se trata de una estafa o no", ha explicado.