El enemigo invisible del alcantarillado: toallitas que cuestan miles de euros

La acumulación de toallitas en el alcantarillado es un problema con el que luchan a diario los ayuntamientos. El de Sa Pobla (Mallorca) es el último que ha lanzado un mensaje de alerta y de concienciación después de tener que intervenir de urgencia en el alcantarillado de una finca debido a un grave atasco provocado por la acumulación de toallitas húmedas.

Un producto que causa una gran daño medioambiental y económico. La UE consume más de 70 billones de toallitas al año y en Palma cada año se tiran al inodoro 1.000 toneladas de toallitas y otros residuos que llegan a las depuradoras, suponiendo un coste anual de 375.000 € por su eliminación y por las averías que provocan.

toallitas para todo

En el lineal de cualquier supermercado encuentras toallitas de un solo uso para todo: higiene íntima, infantil, para las manos, faciales o para desmaquillarte.

¿De qué están hechas esas toallitas? De telas no tejidas que incluyen resinas de plástico como poliéster, polietileno y polipropileno. Sustancias de limpieza y la envoltura está hecha de plástico para mantenerlas húmedas el máximo tiempo posible. Además de que casi todas son innecesarias, es un producto que inmediatamente se convierte en residuo y la forma de desecharlo, por el wáter, está alimentando un monstruo bajo nuestros pies.

EMAYA Toallitas

Roser Badia, coordinadora de Rezero en Baleares, explica a COPE que el coste anual de desatascar esas tuberías en Palma alcanza casi los 400.000 euros pero es un problema que afecta a todos los pueblos de las islas. “Muchas veces la gente las tira al váter creando problemas monstruosos, provoca embozos en las tuberías que después dificultan mucho la eliminación de los residuos de las plantas de tratamiento”.

Y no solo se tiran toallitas por el váter, pese a que claramente pone en los envases que no pueden desecharse por el wc, hay quien cree que su baño conecta con una especie de agujero negro que hace desaparecer todo lo que tiran por él, pero no, conecta directamente con nuestros mares “aún hay gente a día de hoy que utiliza tampones y compresas y las lanzan al váter y la mayoría están hechos de plástico y no se degradan embozan y luego los encontramos flotando al mar, la compresa que aparece en las playas es la que algún día alguien la ha tirado por la taza del WC”.