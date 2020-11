Empresarios de parques infantiles: "Somos los grandes perjudicados de la crisis"

Los empresarios de parques infantiles denuncian que no están recibiendo ayudas por parte de las instituciones en estos momentos tan críticos y piden ayuda al sector. Decenas de personas, empresarios y trabajadores, se han concentrado este martes a las puertas del Parlament de les Illes Balears, donde hoy se celebraba la sesión plenaria, con pancartas reivindicativas.

“Los feriantes, el ocio infantil y el nocturno somos los sectores más damnificados por esta crisis; los únicos a los que se nos prohíbe trabajar. Hace ocho meses que estamos obligados a tener cerrados nuestros negocios. Sin ingresos y sin recibir ayudas estamos en las últimas”, critican desde el sector.

La Asociación de Empresarios de Parques Infantiles de Mallorca, adherida a Pimeco, y la Unión de Empresarios de Atracciones Diversas de Baleares protestan por la dificilísima situación que viven sus sectores, obligados a cerrar al público desde hace meses debido a las normativas contra la COVID19.

La presidenta de la Asociación de Empresarios de Parques Infantiles de Mallorca, Mercedes Marín, ha recriminado a la presidenta del Govern de les Illes Balears, Francina Armengol, que “en ocho meses no haya dado la cara ni accedido a reunirse con nosotros y escuchar nuestras reivindicaciones”.

NO ENTIENDEN POR QUÉ NO PUEDEN TRABAJAR

Los empresarios de parques infantiles no entienden por qué si los gimnasios, bares y centros comerciales pueden estar abiertos, y sus negocios, con un 30% de aforo y siguiendo un protocolo aprobado por el Govern, no pueden trabajar. “Si no nos dejan abrir, desapareceremos”, ha sentenciado Marín.

Los empresarios hace ya meses que piden a las instituciones una reunión para tratar de llegar a un consenso. No entienden porque si sus protocolos han sido aceptados por la conselleria de Salud, por qué no pueden ponerse en marcha.