Echan de una tienda a la presidenta de la ONCE en Baleares por ir con su perro guía

La vergonzosa situación que tuvo que vivir el otro día la presidenta de la ONCE en Baleares, Mari Carmen Soler, no debería ser noticia. Cuando fue a recoger un pedido a una frutería junto a su perra guía Quely, la expulsaron de malas maneras por ir con su animal sin tener en cuenta que este pastor alemán, al ser perro guía, puede entrar en cualquier lugar. .

No es algo nuevo que una persona con algún tipo de discapacidad tenga que vivir una situación de rechazo por el desconocimiento o poco tacto de una parte de la sociedad. Es lo que le ha ocurrido a Mari Carmen Soler, la presidenta de la ONCE en Baleares, que sufre una discapacidad visual. Desde hace años, su fiel amiga y compañera es Quely, una pastor alemán que le acompaña en su día a día.

Hace unos días, Mari Carmen decidió hacer un pedido online en una aplicación para rescatar comida a última hora y encontró que vendían una cesta de frutas cerca de su casa. Reservó los productos, pagó el pedido y le dijeron que pasara a por ella a las 8 de la tarde. Cuando llegó al establecimiento con su perra guía Quely, le dijeron que no podía entrar. Se negaron en rotundo a darle lo que había comprado y de malas formas insistieron en que se marchara del lugar.

Denuncia en consumo

En ese momento, Mari Carmen no llamó a la policía porque era tarde y la zona donde se encuentra el establecimiento es conflictiva. Se marchó a casa y ahora ya ha puesto una denuncia en consumo. Aunque estos hechos no deberían ocurrir, Mari Carmen recuerda que existe normativa que protege a las personas ciegas para entrar con sus perros guías en cualquier establecimiento público o privado,medios de transporte e incluso hospitales. Entiende que, tal vez, no les dejaron pasar por un tema de desconocimiento, pero ella explicó la situación y no cambió nada.