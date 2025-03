Desalojo de la antigua cárcel de Palma: " Ya puede estar la excavadora que..."

Desalojo inminente de la antigua cárcel de Palma. A primera hora de la mañana, la Policía Local ha desplegado un dispositivo para notificar a las más de 200 personas que viven allí el plazo que tienen para abandonar estas instalaciones.

Lo que se ve dentro contrasta mucho por ejemplo con el parque para niños que justamente hay al lado del muro de 8 metros que rodea la cárcel.

Las condiciones allí son infrahumanas, animales como por ejemplo gatos salvajes campan a su anchas, la suciedad es total. En los balcones se ve la ropa tendida de la gente que vive ahí, pero la realidad es que este lugar da la sensación que en cualquier momento se va a caer. Un señor de origen africano que lleva más de 6 años viviendo aquí nos ha contado que la policía les ha dado una hoja a todas las personas que residen en este recinto para que abandonen el lugar en tan solo 10 días.

COPE MALLORCA Antigua cárcel de Palma.

Con quien sí hemos podido hablar ha sido con una de las afectadas y nos ha explica que su marido esta muy enfermo y que no entiende porque tienen que irse con tan poco tiempo de margen y cuando las temperaturas van a volver a descender la próxima semana:

"Estuve aquí 8 años y ahora llevo 6 meses, pero yo estoy con mi marido que está enfermo y no entiendo que quieran echar a tanta gente mayor y con problemas de salud a la calle con tan poco margen de tiempo y sin ningún otro sitio donde meternos. Aquí no ha venido ninguna trabajadora social a informarnos de nada. A mi me vienen a echar y ya puede estar la excavadora dentro porque yo no me voy a ir si no me dan otro sitio en el que estar".

COaccionados por la policía local

De hecho nos cuenta que el trato por parte de la policía no ha sido ni mucho menos el mas adecuado y de hecho nos ha confesado que les han coaccionado a firmar la hoja.

"Una hoja donde pone que vamos a salir voluntariamente, pero no nos han dejado leerla. Hasta que no hemos firmado no nos han dejado leerla. Deberían de habernos dejado libertad para firmar o no".

La situación ahora mismo es crítica y bastante incertidumbre entre las personas que quedan aquí dentro, porque ellos lo único que piden es tener un sitio digno para vivir y a un precio acorde a su situación de vulnerabilidad.

"Como voy a pagar yo un alquiler normal si me van a pedir un aval o un recibo. Mi marido tiene una ayuda de 500 euros, pero con eso podemos pagar un alquiler de 200 o 300 euros para que nos quede algo para poder comer".

Notificación de desalojo

Por su parte el alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha dicho que van a ayudar a las personas que se encuentran ahora mismo allí viviendo a través de los servicios sociales.

Pero, ¿esta hoja que ha repartido la Policía Local de Palma qué significa exactamente? El abogado José María Lafuente te lo explica:

"Es un mandamiento judicial que da lugar a una orden de desalojo, y como supongo que ha sido difícil y los agentes no han sido capaces, han pedido auxilio a la policía y la policía los va a desalojar".

COPE MALLORCA Interior de una de las zonas de la cárcel.

Además nos cuenta el sorprendente método con el que los ocupantes pueden frenar el desalojo, el método de la cabra:

"Explico lo de la cabra. Ahora se ha puesto de moda que quien va a ser desalojado tenga un animal como por ejemplo una cabra en su casa. Entonces el agente judicial no puede desalojar un animal y tiene que llamar al Seprona. Es un artilugio para evitar ser desalojado".