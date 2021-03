Denuncian en Ibiza a 25 personas, en la isla están prohibidas las reuniones sociales de no convivientes

La Policía Local de Sant Josep ha interpuesto un total de 25 denuncias contra personas que incumplían la normativa anti Covid-19.

Según ha informado en sus redes sociales, este lunes sobre las 17.00 horas los agentes intervinieron en un recinto abandonado del municipio, identificando y denunciando a estos ciudadanos por no hacer uso de la mascarilla e infringir las normas de seguridad sanitaria en materia de reuniones de personas no convivientes.

Ibiza es la única isla donde las restricciones prohiben las reuniones sociales de personas no convivientes.

HACE MENOS DE UNA SEMANA DENUNICARON A OTRAS 13 PERSONAS

La pasada semana, también en el municipio de Sant Josep, efectivos policiales denunciaron a 13 personas que se habían reunido para celebrar un picnic, incumpliendo así la normativa sanitaria.

"De verdad que no nos gusta tener que perseguir las reuniones de personas no convivientes, es más nosotros también estamos deseosos de poder abrazar a nuestros amigos y familiares, de pasar unos ratos de risas sin preocupaciones, pero estamos viviendo tiempos que ni en las películas imaginábamos, miles de fallecidos, millones de contagiados, negocios en la cuerda floja...¿DE VERDAD NO PODÉIS ESPERAR UN PAR DE MESES?", lamentaba la Policía Local de Sant Josep en su perfil de Facebook y recordaban "hoy hemos tenido que denunciar muy a nuestro pesar a trece personas que tendrán que pagar unas multas muy duras...y esperamos que ninguna de estas personas tenga que pasar por el hospital de Can Misses".