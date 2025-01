Crean una guía divulgativa de pájaros y murciélagos para el control de plagas forestales

🦇 El @goib edita una guia divulgativa d'ocells i ratapinyades per conscienciar de la importància que tenen aquestes espècies per al control de plagues forestals.



La publicació es finança amb fons de l'impost del turisme sostenible (ITS).



🔗 https://t.co/gSVvNcQgxf pic.twitter.com/eWUVqtzuv0