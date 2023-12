Convento de la Inmaculada Concepción ofrece una exposición del belén de la tradición barroca

El Convento de la Purísima Concepción (Caputxines) ha presentado las actividades que se realizarán durante el Adviento y la Navidad de este año, cuando se cumplen 800 años del primer belén ideado por San Francisco de Asís en la aldea italiana de Greccio. Han asistido el obispo de Mallorca, Mons. Sebastià Taltavull; el P. Provincial de la Tercera Orden Regular, Manuel Romero TOR; el vicario episcopal de Patrimonio Histórico y Cultural, Mn. Francesc Vicens; la priora del Convento, Sor Maria Paulina TOR; el responsable del área para la pastoral del anuncio y la iniciación cristiana, Jaume Martorell; y Jaume Llabrés y Aina Pascual, comisarios de la exposición que se ha presentado.

El acto se ha iniciado por parte del Obispo quien ha dado a conocer su Carta Pastoral de Adviento y Navidad 2023 que se difundirá a toda la diócesis. Lo ha introducido reconociendo, en primer lugar, el mensaje y creatividad sobre el Nacimiento de Jesús que las comunidades de frailes franciscanos y monjas franciscanas “han sabido plasmar en el corazón de nuestra cultura, el signo admirable de la ternura de un Dios que se hace hombre como nosotros en una cultura marcada por la acogida y la indiferencia a la vez, como ya sucedió en tiempo de Jesús”. “Después de 800 años, -ha dicho el Obispo en relación con los belenes- este hecho emblemático continúa vivo entre nosotros y ha creado tradición (...), que nos hace abrir los ojos y enardecer el corazón para que entendamos que este es el mensaje cristiano también hoy, y no el de la mentira, la crispación y la violencia”. También ha expresado su deseo: “Qué bien, si dejándolo nacer ahora, en pleno siglo XXI, somos capaces de acogerlo habiendo superado también todos los enfrentamientos bélicos en su tierra de Palestina, en la castigada Ucrania, en la violencia institucionalizada en tantos otros lugares y en las agresiones entre nosotros”.

Y es que en su Carta Pastoral, el Obispo explica cómo el belén representa con sencillez “la belleza de nuestra fe” y qué podemos aprender contemplándolo. El belén, afirma, es un “gesto elocuente a favor de la paz” y recuerda que amor, perdón, unión, fe, verdad, esperanza y luz son “los auténticos valores a través de los cuales podemos hacer que nos llegue la paz tan deseada y que se opongan al odio, a la ofensa, a la duda, al error, a la desesperación, a la tiniebla”. También destaca en su texto que en el belén, los pobres tienen un lugar privilegiado recordando que “el pesebre es desde su origen franciscano una invitación a sentir, a tocar la pobreza que el Hijo de Dios eligió para él mismo en su encarnación”. Y, dice “es implícitamente un llamamiento a seguirlo en el camino de la humildad, de la pobreza, del despojamiento, que desde gruta de Belén conduce hasta la Cruz. Es un llamamiento a encontrarlo y servirlo con misericordia en los hermanos y hermanas más necesidades”.

A continuación, Mons. Sebastià Taltavull, plantea un itinerario pedagógico de plegaria y de trabajo creativo en el montaje del belén, y sugiere que las familias hagan, especialmente con los más pequeños, una “adecuada catequesis” mientras lo construyen durante el tiempo de Adviento. “Y, -concluye la Carta- rogando ante el belén, podemos acercarnos al Misterio de Amor a la humanidad, el admirable signo de la ternura de Dios que puede transformar nuestros corazones y darnos bastante para vivir con sencillez y humildad, con solidaridad y coherencia, con fidelidad y entusiasmo, nuestra vida cristiana con fraternidad y sinodalidad, haciendo camino juntos y siguiendo Jesús. Contemplando al niño recién nacido en el corazón de nuestra humanidad, hagamos que el Belén sea sobre todo un clamor de PAZ entre nosotros y para todo el mundo, y nos acerque a contemplar en el nacimiento de Jesús el misterio más grande del amor de Dios que quiere que todo el mundo llegue a participar de su plenitud ahora y por siempre jamás”.

Jaume Martorell, ha invitado a “redescubrir” el carácter simbólico del belén, y como “esta tradición tan arraigada y a la cual estamos muy acostumbrados, corre el peligro de hacernos pensar que ya no puede enseñarnos nada, y lo vayamos desposeyendo de su significado más profundo”. En este sentido, ha opinado que el belén, hoy, “resulta contracultural, es un signo de cultura, pero ante una sociedad que está regida por valores como el éxito a cualquier precio, la apariencia, el utilitarismo, la competencia entre unos y otros, el poder, etc. el belén nos habla de una lógica que es muy diferente a todo esto”. La imagen del buen Jesús, “donde converge toda la atención del belén”, ha dicho “es la imagen más elocuente de la ternura, de la fragilidad, la sencillez. Y esto es un mensaje por todos, creyentes y no creyentes: cambiar la escala de valores para volver a la sencillez y a la bondad que de alguna manera salva el mundo”.

Por su parte, el padre Manuel Romero, en nombre de la familia franciscana de Mallorca, ha explicado que están desarrollando una serie de actuaciones tanto en escuelas como en parroquias en torno al 8.º centenario. La priora del Convento ha recordado que la iniciativa de San Francisco de Asís, cuando ideó el primer belén, no fue para mostrar una imagen “externa”, sino para representar a Jesús que “pobre y humilde, vive entre nosotros”. Sor Paulina ha transmitido su voluntad de que “las personas que contemplen los belenes puedan rememorar interiormente el gran acontecimiento de la Encarnación y que el mensaje del nacimiento de Salvador resuene en el interior de cada uno”. Exposición «El Betlem- La tradició barroca a la mallorquinitat (segles XVII-XX) El proyecto “Belén de las Caputxines”, que durante más de 25 años han comisariado Jaume Llabrés y Aina Pascual, este año se incorpora en la iniciativa de Maiorica Sacra.

Además de la tradicional apertura del betlem monumental y la exposición de los escaparates de belenes elaborados por las monjas, este año se realiza una exposición en torno a tres aniversarios: los 800 años del Belén de Greccio, que dará el hilo conductor a todo el contenido; y los 125 años de la fundación de la fábrica La Roqueta, así como el centenario de Can Mulet de Génova. Las piezas que se mostrarán, algunas de ellas de particulares que nunca se han visto públicamente, permitirán hacer un recorrido por el ciclo navideño a través de pinturas y esculturas, a la vez que se recordará el acontecimiento de la Nochebuena a Greccio en 1223. Las piezas que se mostrarán provienen del mismo convento, así como de parroquias y colecciones particulares.

La inauguración tendrá lugar día 15 de diciembre a las 19h. Los comisarios de la exposición han agradecido a las monjas franciscanas el esfuerzo hecho para conservar este patrimonio de siglos legado por las monjas capuchinas y han recordado la figura del padre Llompart y del obispo Teodor Úbeda como impulsores de la puesta en valor de los belenes mallorquines. También han insistido en el “tesoro irrepetible y único” que Mallorca tiene en cuestión de belenes históricos y artísticos y como la iniciativa de la exposición tiene como objetivo hacer “pedagogía para explicar no sólo su gran valor patrimonial sino también el valor místico que tienen”. Igualmente, Mn. Francesc Vicens, ha presentado una breve guía de belenes patrimonialmente remarcables de la iglesia mallorquina. “No es una compilación sistemática ni exhaustiva, sino que quiere ser la primera piedra de un itinerario betlemístico por nuestros templos”, ha dicho. Este año el itinerario estará disponible en nuestras parroquias a través de los folletos presentados. A lo largo del año, este itinerario se irá ampliando y poniendo a disposición de todo el mundo a través de la página web www.maioricasacra.org