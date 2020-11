El Consell justifica la reducción de velocidad en la Vía de Cintura por la salud y el medioambiente

A partir del 1 de febrero de 2021 la Vía de Cintura de Palma reducirá su velocidad máxima a 80 kilómetros por hora con el objetivo de reducir la contaminación acústica y medioambiental y disminuir los accidentes de tráfico. Así lo justifica el conseller de Movilidad e Infraestructuras de la institución insular. Iván Sevillano afirma "somos conscientes de que se trata de una medida atrevida, pero cuando se quieren conseguir cambios de calado, creemos que se tienen que tomar decisiones valientes".

Seguirán los atascos pero mejorará la salud y el medioambiente

El conseller de Movilidad e Infraestructuras, Iván Sevillano, explica que con la reducción de velocidad se favorece también la mejora de la fluidez del tráfico aunque "seguirán los atascos en las horas punta" y es que el responsable de movilidad de Mallorca insiste "esta medida no se hace por los atascos. Aunque no consiguiéramos reducir los atascos solo por la disminución del ruido y la mejora meioambiental lo haríamos igualmente. No se hace principalmente para reduccir atascos que es un efecto secundario de la medida, el objetivo principal es medioambiental y de salud pública".

Iván Sevillano explica que la Vía de Cintura tiene velocidades variables en su recorrido y que al unificarla aumentará la calidad ambiental al disminuir los gases contaminantes. Asegura que está demostrado que por debajo de los 85 km los gases se reducen en más de una tercera parte y hasta el 50%, si la reducción hubiera sido 100 Km/h no se apreciaría la mejora en esta materia".

Circulant més lent, tot flueix millor. En favor del medi ambient, de la salut de les persones, per la reducció de la congestió i la sinistralitat a la via de cintura de #Palma apostam per mesures que afavoreixen tothom. pic.twitter.com/zEHA74LiaN — Catalina Cladera (@CatalinaClader1) November 26, 2020

El ruido es otro de los problemas que se intenta reducir y es que " la Vía Cintura se ha convertido en un entorno urbano rodeado de viviendas y se conseguirá reducir el impacto acústico". Según Sevillano se disminuirá la siniestralidad y los accidentes serán de menor gravedad.

Sevillano argumenta que se toma esta medida mirando ejemplos de ciudades europeas como París, Estocolmo o Viena y también de España como Madrid, Barcelona o Bilbao, entre otras, que "apuestan por la movilidad sostenible y que tienen como principal medida la reducción de la velocidad de las vías de gran ocupación".

Sevillano ha explicado que, además de los informes de los técnicos del Consell, han contado con el asesoramiento de la DGT y con un informe del Ministerio del Interior que avala la propuesta.

Antes de su entrada en vigor en febrero se hará una campaña de pedagogía para informar a la población y durante el mes de enero de realizarán los cambios de señalización.

Controles con rádares móviles

La directora dela DGT en Baleares, Francisca Ramis, ha explicado que cuando entre en vigor la medida se monitorizará la vía y en función de si los conductores cumplen o no la reducción de velocidad se tomarán medidas.

En principio se utilizarán rádares móviles. " No se ha establecido la necesidad de un rádar fijo. Si se cumple la norma no hay necesidad de aumentar la vigilancia. Aspiramos a que todo el mundo vea la conveniencia de adaptarse al nuevo límite de velocidad pero que sea por convencimiento", ha señalado la responsable de la DGT en Baleares.