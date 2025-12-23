El Consell de Formentera regulará el deporte en grupo en los parques: permisos obligatorios y multas de hasta 3.000 euros

El Consell de Formentera da un paso adelante en la gestión de sus zonas verdes. Tras la aprobación en el último pleno ordinario de diciembre, la institución insular pondrá en marcha una nueva ordenanza destinada a regular la actividad física dirigida en los parques urbanos. Según ha publicado el Periódico de Ibiza y Formentera la medida busca poner fin al uso "descontrolado" de estos espacios por parte de empresas y grupos organizados que, en ocasiones, impedían el uso recreativo de los parques por parte de las familias.

¿Cuándo hace falta permiso?

Para evitar confusiones entre los residentes, el conseller de Deportes, Hugo Martínez, ha querido tranquilizar a los residentes aclarando que la normativa no afectará al ciudadano particular que sale a ejercitarse de forma puntual. "El deporte se puede seguir haciendo y si vemos a cuatro amigos corriendo, esto no va a ser motivo de sanción. Sí se multará a aquellas empresas o actividades que, de manera permanente, se lleven a cabo en estos espacios públicos".





Sin embargo, sí habrá cambios sustanciales para los grupos:

Grupos de más de 12 personas: Deberán solicitar autorización previa de forma obligatoria.

Actividades económicas: Las empresas o autónomos que impartan clases (yoga, pilates, artes marciales, etc.) deberán estar inscritos en el Censo de Actividades Físicas y Deportivas, disponer de un seguro de responsabilidad civil y acreditar la titulación de los profesores.

No se sancionará a cuatro amigos corriendo" Hugo Martínez Conseller de Deportes de Formentera

Uso reiterado: Se pondrá especial foco en quienes utilicen el espacio público de forma permanente para fines comerciales. "Buscamos garantizar la seguridad de los deportistas y evitar el agravio comparativo que sufren las empresas legales que pagan sus impuestos y alquileres", ha señalado Martínez.

Buscamos evitar el agravio comparativo que sufren las empresas legales que pagan sus impuestos y alquileres Hugo Martínez

Cuatro zonas habilitadas

El Consell ha designado cuatro puntos específicos donde se permitirá el desarrollo de estas actividades dirigidas, con perímetros y superficies ya delimitados:

Parque Illes Pitiüses (La Savina): Un área de 60 m² en uno de los parques más frecuentados.

Parque Frank Jackson (Sant Francesc): Cuenta con la mayor superficie disponible (458 m²), aunque se prevé su traslado futuro por obras de urbanización.

Parque de Ses Bardetes: Se ha creado una zona de 445 m² junto al área infantil.

Skatepark (Sant Francesc): Una zona de 240 m² destinada específicamente a la calistenia.

Sanciones y convivencia

La ordenanza nace también para proteger el bienestar de los niños. Según la institución, se han detectado casos en los que las clases ocupaban los parques durante horas, restando espacio de juego a los más pequeños. Por ello, el régimen sancionador será estricto, con multas que podrán alcanzar los 3.000 euros en los casos más graves.

La normativa comenzará a aplicarse de forma efectiva en cuanto sea publicada en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB).