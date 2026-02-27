PALMA 2031 - CIUDAD DE CULTURA
EPISODIO 6 : POP ROCK PALMA
En este episodio de PALMA 2031: Ciudad de Cultura, exploramos el papel del concurso Pop Rock Palma como motor del talento local y punto de encuentro de la escena musical de la ciudad. Más que una competición, es el primer gran escenario para muchas bandas que comienzan su camino. El episodio también recupera la memoria de esta historia a través de Juan Antonio Forés, “Pinxo”, figura clave en la trayectoria del certamen. Un podcast original de Cope Mallorca.
Alicia Cabrera
Mallorca - Publicado el
1 min lectura4:38 min escucha
Temas relacionados
