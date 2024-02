Cofradías de Palma: "La procesión del Crist de la Sang saldrá por primera vez desde la Seu"

Durante el Jueves Santo, miles de personas se aglomeran en las calles de Palma para acudir a la procesión más venerada de la isla. Se trata de una de las tradiciones de Semana Santa más concurridas y famosas de Ciutat. Este año disfrutarán de una gran novedad. Las Cofradías de Palma han informado que, en la procesión del Jueves Santo, el Crist de la Sang saldrá por primera vez desde la Seu y no desde la Iglesia de la Anunciación. Esta festividad se celebrará el 28 de marzo.

El presidente de la Asociación de Cofradías de Palma, Bernat Riera, en declaraciones a Cope Mallorca, analiza esta novedosa variación: "A pesar de los cambios, podemos garantizar que el traslado a la Sang será digno, dirigido por la prohomonía y acompañado por la Dolorosa. Las cofradías de Palma hemos tomado esta decisión tras la larga duración que tuvo la procesión el año pasado, ya que terminó a las cuatro de la madrugada. El motivo del retraso del año pasado lo tenemos controlado e identificado, por eso, hemos decidido acortar el recorrido porque las cofradías han crecido mucho", ha admitido.





CAMBIO CONSENSUADO

La variación en el recorrido ha sido una decisión consensuada, tal y como explica Riera: "Nosotros no hemos anunciado nada hasta que no ha habido un acuerdo entre la Sang, el Bisbat, la Seu y los presidentes de todas las cofradías. No es un capricho de la asociación, es algo consensuado entre todas las partes", ha asegurado.

COFRADÍAS

Bernat Riera ha confirmado a los micrófonos de Cope Mallorca el número de cofradías que participarán este año en la procesión: "Como cada año, habrá un total de 33. Es importante recordar que la salida se hará desde la Catedral, y tras cruzar Colón y la Plaza Mayor, seguirá por Sant Miquel para bajar a la Calle Oms", ha concluido.