El cierre de más comercios turísticos en Mallorca es inminente

La situación es preocupante entre los comerciantes turísticos de Mallorca que viven con gran incertidumbre lo que viene. Hasta un 30% de los empresarios ya ha colgado las llaves y aunque eran optimistas por tener una temporada mínima, dicha temporada no ha existido. Ahora, los empresarios piden un rescate a los políticos para poder sobrevivir a esta situación que consideran ''inaudita''.

Aunque no hay cifras, han aumentado los cierres comerciales

El sector de los comerciantes y empresas de servicios turísticos de Mallorca no ha podido contabilizar ni averiguar las pérdidas económicas que han tenido hasta ahora culpa de la crisis socioeconómica del coronavirus. Los comercios no han tenido trabajo durante el verano y lo peor de todo es que muchos creen que no podrán hacerlo en un futuro ya que se acercan unos meses muy complicados para este sector que vive al 100% del turismo.

''Una agonía y una asfixia'' según el presidente de la Asociación de comerciantes y empresas de servicios turísticos de Mallorca, ACOTUR, José Tirado, quien destaca que los pocos empresarios que han podido trabajar durante estos meses, lamentablemente no han podido cumplir con las expectativas. Han trabajado un 20-30% y todos coinciden en que con esos porcentajes no son capaces de cubrir los gastos que tienen.

La temporada turística en las islas se paralizó y el futuro de muchos empresarios será el cierre de sus negocios por lo que no llegarán a la temporada que viene. Esta situación, explica Tirado, aumentará con el paso de los meses.

De momento, cerca del 30% de los empresarios ya han abandonado sus negocios porque no han podido mantenerlos. Con esta imagen desoladora, el presidente de ACOTUR pide a los políticos un rescate.