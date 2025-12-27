Valencia apuesta por la Navidad en familia con la apertura de 'Expojove' y 'La Central de Nadal'

Este viernes, València ha dado el pistoletazo de salida a su Navidad más familiar con la inauguración oficial de Expojove y La Central de Nadal, los dos grandes espacios lúdicos impulsados por la Delegación de Festes i Tradicions. La apertura ha sido presidida por la concejala Mónica Gil, acompañada por las Falleras Mayores de València, Carmen Prades y Marta Mercader, y otros miembros de la corporación municipal.

Durante el recorrido inaugural en Fira València, Mónica Gil ha subrayado que "València vuelve a ofrecer una Navidad Mediterránea, pensada para compartir en familia y reforzar valores como la convivencia, la solidaridad y el respeto, especialmente entre los más pequeños". Una edición que, según el consistorio, refuerza la apuesta por la primera infancia, la convivencia familiar y los valores tradicionales.

Más de 200 horas de ocio familiar

La propuesta municipal para estas fiestas se extenderá desde el 26 de diciembre hasta el 4 de enero y reúne una gran diversidad de actividades. En total, se ofrecen más de 200 horas de espectáculos, talleres y actividades repartidas en más de 80.000 metros cuadrados de espacios lúdicos. En este contexto, la concejala ha destacado que "Expojove y La Central no son solo espacios de ocio, sino lugares de encuentro donde los niños aprenden jugando y las familias comparten tiempo de calidad".

Inauguración Expojove

Expojove: educación y nuevos espacios

En su 42ª edición, Expojove abre sus puertas en Fira València con una programación renovada y una clara apuesta por la primera infancia, dirigida a niños de 0 a 5 años. Este año adquieren un protagonismo central en el pabellón 1, con más de 12.000 m² de actividades. Entre las novedades destacan espacios como ‘Terra de gegants’, un entorno seguro de exploración sensorial, y ‘Sonarium’, una instalación inmersiva que combina sonidos y texturas para el aprendizaje temprano en familia.

Este pabellón también acogerá talleres de realidad virtual, playbacks, cuentacuentos, espectáculos de circo y magia. Por su parte, el pabellón 2 concentra las propuestas de diversas concejalías como EMT València, Junta Central Fallera, Parques y Jardines, Sanidad o Policía Local, mientras que el pabellón 4 recupera la presencia de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y otros cuerpos de seguridad. "Es fundamental que los niños entiendan la importancia del servicio público", ha señalado Gil.

La Central de Nadal en Parque Central

De forma paralela, La Central de Nadal vuelve al Parque Central como un gran espacio familiar de acceso gratuito hasta el 4 de enero. Su principal atractivo es la ‘Expedició València’, una recreación del almacén de los Reyes Magos donde los pajes muestran en un recorrido de 600 m² cómo se preparan los regalos.

Las Falleras de Valencia en Expojove

Este año, el espacio refuerza su carácter inclusivo con contenidos accesibles y personal de apoyo para personas con movilidad reducida y discapacidad auditiva. En palabras de la concejala, "la magia de la Navidad solo es completa cuando llega a todos, sin excepciones". Uno de los momentos más esperados será el encendido diario del gran árbol de Navidad a las 18:30 horas, acompañado por coros infantiles.