Caos en Alcudia: las peleas multitudinarias y agresivas durante el fin de semana preocupan al municipio

Preocupación en Alcudia por las peleas multitudinarias y muy agresivas que se han producido este primer fin de semana sin restricciones en las reuniones sociales de madrugada.

Un detenido, un herido grave y varios leves: es el balance de estas peleas entre decenas de jóvenes el sábado. También agredieron al personal sanitario del centro de salud cuando les atendían.



7 trifulcas durante el fin de semana

La Policía Local tuvo que intervenir la noche del sábado en siete trifulcas. La más importante acabó con un chico inconsciente debido a los golpes recibidos y hospitalizado en estado grave. La mayoría de los presentes eran menores de edad y lanzaron todo tipo de mobiliario de un local de la zona. A unos metros de allí, se detuvo a otro muchacho que esgrimió un arma blanca en una riña.



Preocupación en el municipio

La alcaldesa de Alcudia, Bárbara Rebassa, reconoce que están muy preocupados. No cuentan con efectivos policiales suficientes y reclama a Delegación de Gobierno que antes del fin de semana se reúnan para buscar soluciones para atajar esta situación.



Más efectivos policiales podrían evitar las peleas, pero la concentración de personas en la calle de madrugada es imposible de controlar, lamenta la alcaldesa. Explica que, debido al cierre de la hostelería a las dos de la madrugada, a esa hora se concentran cientos de jóvenes en la calle que no saben dónde ir. A estas personas es imposible que la policía les disuelva porque, ahora que ya no hay restricciones de grupos sociales de madrugada, no pueden hacer nada.



De momento no saben cómo actuar y por ello se reunirán en una comisión de seguridad las instituciones para decidir la manera de atajar este problema.