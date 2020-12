Can Joan de S'Aigo, sin terrazas, prepara el tradicional chocolate con ensaimada navideño para llevar

Hablamos con Leonor Vich, administradora de Can Joan de S'Aigo. Entrevista en La Mañana en COPE Más Mallorca, jueves 17 de diciembre de 2020.

Los pedidos se podrán recoger entre las 9.00h y las 20.30 los locales de las calles Sindicato y Santa María del Sepulcro.

Esta será la primera Navidad en la historia de Can Joan de s'Aigo que el emblemático establecimiento familiar no podrá servir en sus locales su tradicional chocolate y ensaimada. Debido a las nuevas normas de lucha contra la COVID19 que entran hoy en vigor, los Can Joan de s'Aigo de las calles Santa María del Sepulcro y Sindicato estarán operativos para servir pedidos para llevar. El establecimiento de la calle Sans cerrará sus puertas hasta que se levanten las restricciones.

Can Joan de s'Aigo se prepara para servir a partir del 17 de diciembre pedidos para llevar. Los clientes podrán ir a los locales de las calles Santa María del Sepulcro y Sindicato a hacer allí el pedido y llevárselo. No obstante, para facilitar la planificación de las recogidas y evitar aglomeraciones, desde Can Joan de s'Aigo recomiendan hacerlos por teléfono al menos un día antes.

Los pedidos se pueden hacer llamando al 971 72 57 60, si se quieren recoger a Santa María del Sepulcro; o al 971 10 65 55, si se quieren recoger el Can Joan de s'Aigo la calle Sindicato. Las recogidas se podrán hacer entre las 9.00h. y las 20.30 h.

Las especialidades que se servirán para llevar son ensaimadas, cuartos, tortas de patata, helado y chocolate en botellas de medio litro y un litro.

Can Joan tendrá cerrado todos sus locales los días de Navidad, 25 de diciembre, y de Año, 01 de enero.