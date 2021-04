Campaña itinerante en Mallorca para hacerte la tarjeta intermodal

La Conselleria de Movilidad tiene en marcha una campaña itinerante que recorre todos los pueblos de Mallorca para que puedas hacerte la tarjeta intermodal que te permite pagar a un precio más reducido los viajes en metro, tren y bus del TIB.

El Director General de Movilidad, Jaume Mateu, explica que el objetivo es que cada vez se pague menos en efectivo porque retrasa la salida de los buses, especialmente en los puntos de mayor demanda. Puedes pagar con tarjeta de crédito o la intermodal que además reduce el precio de cada trayecto.

La Tarjeta Intermodal se dirige a todos los residentes de Mallorca. Desde principios de año se ha convertido en un monedero y funciona con un sistema de puntos que premia los usuarios habituales y que hace que cuanto más viajen más ahorren.

El saldo de la Tarjeta Intermodal se puede cargar en línea en la web del TIB, también se puede hacer dentro de los buses y a través de las máquinas expendedoras de billetes de las estaciones de tren y metro.

❗️ Amb la Targeta Intermodal moneder, recorda que has de validar en pujar i en baixar del bus. No ho oblidis! pic.twitter.com/0nzgZoIG4c

Mateu explica que la oficina itinerante está dos o tres días en cada pueblo para facilitar el trámite . Y es que los puntos fijos para sacarte la tarjeta están solo en la estación Intermodal de Palma, Inca, Manacor, Calvià o en Marratxí.

Si estás interesado puedes consultar en la web si ya han pasado por tu localidad o los días que estarán y la documentación que debes aportar en caso de tener perfil de pensionista, que es para jubilados, familias numerosas o parados de larga duración. Para el resto basta con la fotocopia del DNI.

Fes-te la Targeta Intermodal aquests dies a:



��Sóller: 6, 7 i 8 d'abril

��Andratx: 7, 8 i 9 d'abril



No perdis l'oportunitat! Consulta la documentació que has de dur a ��https://t.co/kbI6F5uZ6F

I si vols saber on anirem pròximament consulta-ho a ��https://t.co/D9RhPv8o5opic.twitter.com/ZICamAdX1D