Baleares se prepara para un fin de semana de lluvias intensas

La Agencia Estatal de Meteorología advierte de chubascos fuertes, viento y mala mar en todo el archipiélago. Ibiza y Mallorca estarán en aviso naranja, mientras que Menorca quedará algo más al margen.

Baleares mira al cielo con preocupación ante la llegada de la DANA Alice, que amenaza con dejar lluvias intensas, fuertes rachas de viento y mala mar durante los próximos días. Desde la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) confirman que el archipiélago vivirá un episodio de inestabilidad que se prolongará hasta el lunes, con avisos amarillos y naranjas por precipitaciones y tormentas.

El portavoz de AEMET en Baleares, Miquel Gili, explica que este fenómeno se debe a un embolsamiento de aire frío en altura que avanza lentamente sobre el Mediterráneo. “Estamos bajo la acción de la DANA Alice, un embolsamiento de aire frío en niveles altos que se mueve muy despacio y nos deja inestabilidad durante todo el fin de semana. Habrá chubascos persistentes, puntualmente muy fuertes, con avisos amarillos y naranjas en Ibiza y Mallorca, mientras que Menorca quedará algo más al margen”, señala.

Las lluvias podrán ser localmente torrenciales en el suroeste de las islas, sobre todo en Ibiza y Mallorca, donde se esperan los registros más significativos. Además, se prevén rachas de viento que complicarán el tráfico marítimo y aumentarán el riesgo de acumulaciones de agua en zonas bajas. Desde AEMET recomiendan extremar la precaución ante estos fenómenos y evitar desplazamientos innecesarios.

Precaución ante los avisos naranjas y rojos

Gili recuerda que es fundamental seguir las indicaciones de Protección Civil, especialmente en los días de mayor riesgo. “En caso de alerta naranja hay que limitar al máximo los desplazamientos, y con alerta roja prácticamente suprimirlos. Protección Civil es quien emite las recomendaciones, y conviene estar atentos a sus avisos”, advierte el portavoz.

Lluvias hasta el lunes y descenso de temperaturas

El episodio de lluvias intensas y tormentas podría prolongarse hasta el lunes, cuando se espera una ligera mejoría del tiempo. Aun así, la próxima semana seguirá marcada por una cierta inestabilidad y un descenso general de las temperaturas, propio del inicio del otoño.

Desde AEMET explican que este tipo de temporales son habituales en octubre, cuando el mar aún conserva el calor del verano y las primeras entradas de aire frío en altura favorecen la formación de tormentas. Así, Baleares afronta un fin de semana pasado por agua, con cielos cubiertos, chubascos persistentes y la recomendación de mantener la prudencia ante los efectos de la DANA Alice, que dejará sentir su fuerza en buena parte del archipiélago.