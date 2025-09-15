Baleares extenderá los cuidados paliativos pediátricos a las 24 horas

El Servicio de Salud, IB-Salut, ofrecerá atención paliativa pediátrica continuada las 24 horas, todos los días del año, a partir del 1 de octubre, un nuevo modelo de atención que se prevé que puedan necesitar entre 134 y 179 pacientes anuales.

Se trata de una iniciativa dirigida a ofrecer asistencia a niños y adolescentes con necesidades de atención paliativa, y a sus familias, las 24 horas, garantizando que puedan permanecer el máximo tiempo posible en su domicilio, con la mayor comodidad y dignidad hasta el momento del final de la vida, ha informado la Conselleria de Salud.

El hecho de que estos niños y sus familias puedan recibir atención continuada por sus equipos referentes garantiza que puedan estar también el máximo tiempo posible en su domicilio.

cuarta comunidad

Baleares se suma a las comunidades autónomas que disponen de atención paliativa pediátrica continuada que hasta ahora eran Madrid, Cataluña y Murcia.

El cambio implica que, para dar respuesta a las situaciones de últimos días fuera del horario habitual, los profesionales médicos y enfermeros que estén de guardia telefónica pasarán a estar de guardia presencial, para garantizar una atención cercana y especializada.

Podrán proporcionar una atención integral y continuada en el domicilio, establecer una coordinación eficaz entre los diferentes niveles asistenciales, prevenir situaciones que pueden convertirse en complejas, dar continuidad al plan terapéutico establecido por los profesionales referentes, reducir el número de ingresos evitables y las visitas a los servicios de urgencias y ofrecer formación a los profesionales en el abordaje de estos pacientes.

También se pretende facilitar que aquellos que lo quieran puedan pasar los últimos días de vida en su domicilio con el apoyo del equipo de paliativos.

atención presencial

Con el nuevo modelo, de lunes a viernes, de las 8 a las 15.00 horas, la atención será presencial a domicilio y en el hospital por la Unidad de Cuidados Paliativos Pediátricos (UCPP) del Hospital Universitario Son Espases (equipo formado por médicas, enfermeras, trabajadora social y psicóloga).

drazen_zigic Cuidados paliativos en pediatría

De las 15 a las 20.00 h habrá atención telefónica por un enfermero presente en el hospital con posibilidad de desplazarse a domicilio y un pediatra de apoyo telefónico; y de 20 a las 8.00 h el seguimiento continúa a cargo de una enfermera y un pediatra por vía telefónica.

Los fines de semana y festivos habrá apoyo telefónico de un enfermero y un pediatra.

Durante todo el horario en que se preste atención telefónica, se podrá hacer si es necesario una atención presencial a domicilio en situaciones de final de vida.

apoyo para todas las islas

La unidad de cuidados paliativos (UCPP) dará apoyo telefónico a los pacientes, familias y profesionales de Menorca, Ibiza y Formentera, en cualquier horario y día. Además, se establecerán unos profesionales referentes en cada isla, que se coordinarán con la UCPP de manera continuada para hacer un seguimiento de los niños y adolescentes con necesidades de atención paliativa.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los cuidados paliativos pediátricos se definen como "el cuidado total activo del cuerpo, la mente y el espíritu del niño o adolescente, y la prestación de apoyo a la familia". Comienzan cuando se diagnostica una enfermedad amenazante para la vida y continúan al margen de si el paciente recibe o no tratamiento específico para la enfermedad.

Los cuidados paliativos pediátricos pueden comenzar en la etapa prenatal y, en algunos casos, prolongarse más allá de los 18 años. Engloban toda la trayectoria de la enfermedad, generalmente desde el diagnóstico hasta los cuidados al final de la vida, y se mantienen durante el proceso de duelo.

La implementación de este nuevo modelo de organización se complementará con un plan formativo dirigido a los profesionales del SAMU 061, servicios de urgencias y pediatras y enfermeros de las áreas de pediatría de todas las islas.