Hace meses que el Real Club Deportivo Mallorca espera permiso de la administración, Consell de Mallorca y Ayuntamiento de Palma, para construir una pequeña residencia para futbolistas en su ciudad deportiva en Son Bibiloni. En la comisión de urbanismo del Ayuntamiento de Pama se ha abordado este asunto, y la responsable de Modelo de Ciudad, Vivienda Digna y Sostenibilidad, Neus Truyol, ha dicho que que el consistorio daría el visto bueno al proyecto si el Club justifica y explica por qué quiere hacer esta residencia donde ahora hay un almacén, y si se compromete a que el edificio no sea más grande que el existente y se integra paisajísticamente mejor que el actual almacén.

Ha añadido que hay un informe técnico desfavorable porque el Club no explica el motivo de la construcción de esa residencia y el cambio de uso al edificio del almacén y otro de conveniencia y oportunidad favorable si el edificio es de igual tamaño que el actual y se integra mejor en el paisaje rústico. Por este motivo piden más información al club antes para conocer si el proyecto se ajusta a estas condiciones. Lo cierto es que desde Abril está presentado el proyecto por parte del RCD Mallorca.

Además, Truyol ha dicho que el Consell había pedido opinión al Ayuntamiento porque aunque le corresponde dar la licencia de interés general al Consell, quieren conocer la opinión del Ayuntamiento de Palma por tratarse de su municipio. "Si el Mallorca explica por qué ya no necesita el almacén y por qué necesita la residencia no habría impedimento. Y el otro informe en el que se dice que si no se incrementa el tamaño y se integra en el paisaje vemos que es favorable este cambio. El Consell decidirá en base a estos informes y los suyos propios si declara este interés general".

En el Mallorca recuerdan que las instituciones ya tienen el proyecto sobre la mesa hace meses y que ya saben cómo es, por lo que no entienden tanto pasarse la pelota entre ambas instituciones y que se dilate tanto la respuesta a un proyecto que ya conocen. Como contó Deportes Cope Mallorca los propietarios Robert Sarver y Andy Kohlberg empiezan a rebosar el vaso de la paciencia.