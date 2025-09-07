Así cayó la empleada de hogar que traicionó la confianza de una familia en Palma: 13 años robando

La Policía Nacional ha detenido en Palma a una mujer que, durante 13 años, habría estado sustrayendo joyas y objetos de gran valor de la casa en la que trabajaba como limpiadora. La empleada, que había gozado de la total confianza de la familia, disponía de llaves del domicilio y actuaba sola en el interior de la vivienda, lo que facilitó la comisión de los delitos.

empleada de confianza

Todo comenzó con la denuncia de los dueños del domicilio, quienes informaron a la Policía Nacional de que sospechaban de su empleada de limpieza. La mujer llevaba trabajando para ellos desde el año 2012 y, con el tiempo, se había ganado su total confianza. Tenía acceso a todas las estancias de la casa y, según los denunciantes, siempre estaba sola durante su jornada laboral.

A partir de la denuncia, el Grupo de Hurtos de la Comisaría de Distrito Centro de Palma inició una exhaustiva investigación. Los agentes dedujeron rápidamente que la empleada era la principal sospechosa, dada la naturaleza de los objetos sustraídos y el acceso que tenía al domicilio.

Una colección de hurtos valorada en 20.000 euros

La investigación reveló la magnitud de los hurtos. En total, la empleada habría sustraído 32 piezas, incluyendo joyas de diferentes materiales y diseños, así como valiosas monedas de oro conmemorativas y otros objetos de gran valor. El botín, acumulado a lo largo de 13 años, asciende a un total de 20.000 euros.

Los investigadores centraron sus esfuerzos en seguir los movimientos de la mujer, especialmente en lo que respecta a la venta de los objetos robados. Las pesquisas confirmaron que, efectivamente, la presunta autora se había deshecho de las joyas y demás objetos a través de terceras personas, lo que le permitía monetizar sus robos sin levantar sospechas.

Finalmente, tras recabar todas las pruebas, los agentes procedieron a la detención formal de la trabajadora. Se la acusa de un delito continuado de hurto.