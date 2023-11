Antonio Vadillo, mejor entrenador de fútbol sala del mundo

El Mallorca Palma Futsal suma otro galardón consecuencia de la consecución de la Champions League el pasado mayo tras vencer en la tanda de penaltis al Sporting. El técnico Antonio Vadillo se suma a su equipo el Palma Futsal en el reconocimiento de premios, la organización de los premios anuales a los mejores del año del fútbol sala a nivel mundial, Mundo do Futsal, anunció este miércoles que el técnico del conjunto balear será el galardonado como el mejor del mundo en la gala de final de año que tendrá lugar el Foz de Iguazú, Brasil, el próximo 18 de diciembre, Vadillo será reconocido como mejor entrenador del mundo y sus jugadores como mejor equipo del mundo.

Está siendo un año de ensueño para el jerezano, ya que hace una semana también fue condecorado como mejor entrenador de España. Vadillo ha reconocido que está contento, pero “reconoce los premios individuales en deportes colectivos, me chirrían porque los premios individuales son consecuencia de un gran trabajo colectivo”. , también ha tenido palabras para la afición, "quiero dedicárselo a la afición por el apoyo que siempre nos muestran, quiero agradecer a los jugadores y al cuerpo técnico que cada día me ayudan a ser mejor y al club en el que estoy, que en su día me dio la oportunidad"

Aunque también se ha mostrado algo resignado sobre la visión global de la sociedad sobre lo que significa ganar, "es un poco triste que para que te reconozcan de esta manera siempre tengas que tener un título, se valora demasiado el ganar porque si hubiéramos perdido el trabajo habría sido el mismo".

Además, el técnico participará en el congreso internacional de entrenadores que tendrá lugar en esas fechas en la misma localidad brasileña junto a los mejores entrenadores del mundo ante los que recibirá este importante galardón.