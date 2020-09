Un agricultor de Mallorca arremete contra los abusos de las cooperativas con los precios

El payés Jaume Coll arremete en sus redes sociales contra el precio de la almendra y contra la gestión de las cooperativas. Además, tras colgar la denuncia y hacerse viral, la cooperativa de la que forma parte le ha llamado y le ha invitado a irse por no estar de acuerdo con ellos. También le han dicho que él "no puede hacer estas cosas", porque es un personaje público en Baleares.

Coll es también conocido por ser el presentador del programa de IB3 'Uep, com anam?', un programa de la televisión pública autonómica de Baleares que explica el día a día de los agricutores a través de historias personales.

Vídeo

Jaume Coll, lejos de debilitarse con la amenaza de la cooperativa, ha subido un vídeo a la red social Facebook para criticar esta amenaza y destacar que no se va a quedar callado ante las injusticias que se dan en su sector. "Antes de todo, de presentador, soy payés y lo que voy a hacer es luchar por un precio justo". "No porque nos paguen ahora bien las algarrovas vamos a bajar la cabeza ante este precio absurdo que nos pagan por la almendra", asegura Jaume en el vídeo. "Las cooperativas se ponen de acuerdo y suben todas el precio", lamenta, "nosotros no vemos ni un duro".

Tras las declaraciones del payés, su cooperativa le ha invitado a irse del grupo, ya que no están de acuerdo con su opinión: "Si queréis echarme, echarme, pero no os llenéis la boca diciendo que protegéis a los payeses asociados". "Solo me falta esto", dice Jaume Coll, "no poder quejarme y dar mi opinión de la cooperativa de la que formo parte".

SUS COMPAÑEROS APLAUDEN LA DENUNCIA DEL PAYÉS

Los compañeros de sector de Jaume Coll han dejado cientos de comentarios en la red social aplaudiendo la denuncia y criticando también la situación actual con los precios.