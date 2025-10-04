Activistas pro Palestina pintan establecimientos BDS en Mallorca: “Genocidas”

Varios establecimientos comerciales de Mallorca han sufrido pintadas de fuerte contenido político en el marco de una acción de protesta impulsada por activistas pro Palestina. Los ataques vandálicos se dirigen contra empresas señaladas por el movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) debido a su presunta "vinculación directa con la colonización ilegal de Palestina", según informaron fuentes del colectivo Ciutadans per Palestina, que ha distribuido las imágenes de la protesta a los medios.

Frases contundentes en las puertas de los locales

Las puertas y fachadas de los negocios afectados han sido marcadas con mensajes explícitos. Entre las frases pintadas, se pueden leer términos como "Genocidas", "asesinos de niños", "sionistas" y la clara llamada a la acción "boicot a Israel".

Ciutadans per Palestina, que ha recibido y trasladado las fotografías de los actos, justifica la acción como una respuesta a la "necesidad" de "imponer un boicot a todas las empresas sionistas y cómplices del genocidio".

Los activistas, a través de los mensajes plasmados en las imágenes, han emitido un comunicado implícito muy duro, elevando el tono de la protesta.

"No toleraremos que nuestra isla continúe consintiendo la complicidad y el apoyo a las políticas de exterminio de la entidad sionista de Israel", afirman. La campaña BDS busca presionar económicamente a empresas e instituciones que considera colaboradoras o beneficiarias de la política israelí en los territorios palestinos.

Europa Press 02/10/2025 Concentración en Cort tras la interceptación de la Global Sumud Flotilla.SOCIEDAD

La elección de estos establecimientos en Mallorca subraya el alcance local que está tomando el movimiento internacional.

Unas 1.000 personas se han concentrado este jueves frente al Ayuntamiento de Palma para exigir la liberación de los miembros de la Global Sumud Flotilla tras la interceptación en aguas internacionales de los barcos que participaban en la misión, que buscaba entregar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.

El jueves tras la concentración en Palma en apoyo a la flotilla se produjeron algunos incidentes en la Plaza de Cort ante un establecimiento de Starbucks que cerró sus puertas ante la presión. Agentes de la Policía Nacional que estaban ante la puerta del establecimiento fueron agredidos con sillas lanzadas por algunos manifestantes.

El domingo 5 de octubre se ha convocado una manifestación por Palestina en Palma desde la Plaza de las Columnas hasta el Paseo del Born bajo el lema "Resistir es existir".

Palma registrará cortes de tráfico y desvíos de autobuses debido a la manifestación entre las 18.00 y las 21.00 horas.

El recorrido de la marcha empezará en la plaza Francesc Garcia i Orell, continuará por Nuredduna, avenida Alexandre Rosselló, plaza de España, Porta Pintada, Oms, Rambla, calle Unió, Born y Constitució.