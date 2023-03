Realizamos un repaso a los diferentes espectáculos que tienen lugar en el Auditórium de Palma. GlosaFest

L’Associació Cultural Glosadors de Mallorca i l’Auditorium de Palma, amb la col.laboració del Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del Consell de Mallorca, presenten la primera edició de l’Auditorium Glosa Fest. Es tracta d’una trobada internacional d’improvisadors de la poesia cantada que tindrà lloc el diumenge 2 d’abril a l’Auditorium de Palma.





Aquesta cita dedicada a la glosa comptarà amb la participació de personalitats de renom internacional, com és el cas de la considerada milllor improvisadora del món, Tomasita Quiala, i de Luís Paz, Papillo, com a representants dels Improvisadors de Cuba. També en seran protagonistes els membres de l’Associació Cultural Glosadors de Mallorca, com són Mateu Matas, Xurí; Maribel Servera o Macià Ferrer, Noto, entre molts altres. L'objectiu de l'esdeveniment és gaudir d'un espectacle únic, centrat en l'art de l'oralitat i, al mateix temps, enriquir-nos de les aportacions dels mestres de la improvisació. Els assistents a l’Auditorium Glosa Fest 2023 seran testimonis de la capacitat, destresa i enginy únics dels glosadors que hi participen.