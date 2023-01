A sus 36 años Xisco Jiménez ha vuelto a sus orígenes. Veinte años después vuelve a vestir la camiseta del Atlético Baleares,eso sí con mal sabor en su debut por el empate ante la Nucía. El delantero mallorquín se ha mostrado contento de su regreso:

"Son varios años los que venimos hablando e intentando sumarme al proyecto del Atlético Baleares. Un proyecto ambicioso que desde hace años ha quedado claro cuáles son las intenciones del club; he llegado a un punto en mi carrera en el que seriamente he valorado esta opción. Desde un primer momento siempre me han mostrado su apoyo, su confianza y sobre todo las ganas de que me sumase a su equipo. Y veinte años después volver a casa creo que era lo idóneo, lo correcto y muy ilusionado y con muchas ganas de poder ayudar, de poder aportar mi granito de arena para que el club consiga sus objetivos".

Sobre la mala marcha del equipo, al que le está costando mucho sacar adelante los partidos, el último ante nueve jugadores, comenta el delantero que "queda toda la segunda vuelta por delante, mucho trabajo por hacer, muchas cosas por mejorar pero yo estoy convencido que con la plantilla que me he encontrado irán bien las cosas".

Este Atlético Baleares es otro al que él conoció, es una SAD, un propietario que invierte mucho, un estadio que está donde estaba pero completamente nuevo. ¿Qué ha cambiado para Xisco? "Muchas cosas y pocas cosas. El estadio es el mismo, yo me fui con campo de hierba natural, estos años ha habido temporadas en las que el campo era sintético, ha habido remodelaciones en el estadio, obviamente, visualmente mucho más bonito, el césped muy bien cuidado. Mi memoria no es la mejor de todas, hace 20 años tengo buenos recuerdos pero lo que me he encontrado es un ambiente positivo, un buen vestuario que me ha ayudado desde el primer día que he llegado. Una directiva que también desde el minuto uno se ha volcado conmigo y, la buena suerte es que yo soy de aquí y no ha hecho falta adaptación. Conozco bien el club, conozco a alguno de mis compañeros porque ya había coincidido con ellos en otros equipos anteriormente. Y ahora tenemos todas las herramientas, ahora depende de nosotros. Somos los jugadores los que tenemos que darle la vuelta a la situación y volver a enganchar a la gente, que creo que va a ser primordial que, tanto equipo más afición, vayamos todos a una. Mucho más fácil y beneficioso para todos. Nos tenemos que ir conociendo, llevo solo una semana entrenando con el equipo y me tengo que ir adaptando a lo que son mis nuevos compañeros. Al final, son cosas básicas de campo, conocer que es lo que le gusta a uno, lo que no le gusta al otro y, bueno, ir compaginando eso para que el equipo aproveche las cualidades que tiene cada uno".

Si no se sintiera todavía jugador está claro que Xisco no habría dado este paso: "sí, desde luego, no estaría aquí. Yo soy ambicioso y siempre quiero más, así ha sido a lo largo de toda mi carrera. No debemos ser conformistas, hay que ser realistas, eso sí. Estamos en una situación que seguramente no es la esperada. Por méritos o deméritos del equipo estamos ahí pero de la misma manera te digo que estoy convencido que, con los jugadores que hay, de la manera que se está trabajando, vamos a salir de esta situación. Que el equipo va a mejorar estoy convencido de ello. Hay que tener tranquilidad, esto no se saca de un día para otro, pero sí que estoy convencido de que el equipo va a ir a más y que dentro de unas semanas estaremos hablando de una situación diferente. Yo pienso que vamos a estar mucho mejor. Creo que ahora mismo no es momento de hablar de play off ni mucho menos. Lo primero que hay que hacer es salir de esta situación, cambiar la dinámica que tiene el equipo, ganar dos partidos seguidos, que no se ha hecho en toda la temporada. Y yo creo que, a partir de ahí tenemos que seguir creciendo, como dice el «Cholo», partido a partido y, cuando lleguen las últimas 10 jornadas y veamos dónde estamos, entonces podremos hablar de un objetivo o de otro. Pero, de momento, la situación es muy clara y hay que ser realistas".

Añade que "hay que mejorar, hay que ganar partidos y hay que sacar al equipo de la situación en la que está. No, yo lo único que puedo prometer es ayudar al equipo, con trabajo. Ayudar a mis compañeros en el día a día, hacer que con la experiencia que llevo a mis espaldas, poder ponerla a disposición del equipo, que es lo más importante. Obviamente al delantero se le van a demandar goles, ayudar con todos los que pueda, que sirvan para ganar. Pero, lo más importante es el equipo. Esto lo vamos a sacar entre todos, ni uno ni otro. Al final haga los goles yo o quien sea, que los hagamos y que el equipo gane que eso es lo más importante de todo».

MESSOW: "Muy contento con los fichajes y especialmente el de Xisco".-

Por su parte el director deportivo, Patrick Messow, se ha mostrado contento por la incorporación de Xisco Jiménez: "Muy contento de poder presentar a Xisco, porque llevamos mucho tiempo intentando que se una a nuestro proyecto y al final lo hemos conseguido. Sobre su trayectoria no hay mucho más que decir: 80 partidos en Primera División, más de 200 en Segunda División. Experiencia en ascensos, en situaciones difíciles. Es el delantero perfecto al lado de Dioni, al menos lo vemos así y encima de la casa. Empezó su carrera aquí en el Atlético Baleares y nada más bonito que se cierre el círculo aquí donde empezó todo. Contento de cerrar este fichaje y estamos seguros que con su experiencia y, obviamenete, con su calidad nos va a aportar mucho y lo que nos faltaba arriba. Creo que sobre el papel, muy contento con los fichajes en general pero hoy hablamos de Xisco y creo que con Dioni será una dupla muy interesante".

Sobre si puede haber algún movimiento más, indicaba que "en diez doce horas te podría confirmar, no descarto que aún haya movimiento pero depende de todo. Ya sabes como va el mercado, no descarto nada pero hay que esperar hasta esta noche. Si vemos que podemos traer a un jugador que nos hace mejores, en cualquier posición, lo vamos a valorar".