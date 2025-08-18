Xavier Palomar se desquita en Madrid y se proclama campeón de España júnior de tenis

El tenis balear y por ende el deporte balear está de enhorabuena porque este fin de semana ha sumado a un nuevo campeón de España a su ya larga lista de deportistas exitosos. Se trata de Xavier Palomar. El joven tenista mallorquín ya había estrenado su palmarés con triunfos en torneos disputados en Majadahonda o La Nucía pero el Campeonato de España Junior se le había resistido a pesar de haber llegado a la final el curso pasado.

En la pasada temporada, Xavier Palomar llegó a la final del campeonato disputado en Tarragona pero acabó cayendo ante Andrés Santamarta quedándose a un paso de lograr el título. Esa suerte, por decirlo así, cambió este fin de semana. Palomar llegó de nuevo a la final del Campeonato de España Junior enfrentándose a Pablo Pérez en el torneo disputado en el Club de Tenis Chamartín de Madrid y allí, por fin, pudo alzarse con la victoria y dejar atrás el sinsabor de la pasada temporada.

En una más que disputada final, el tenista balear conseguía imponerse a su rival por 6-2, 5-7 y 6-3 certificando así la victoria y consiguiendo alzarse con el título de campeón. " Ha sido una semana increíble en el Tenis Chamartín, en la que he competido a un gran nivel y he conseguido llevarme el título que hace un año me quedé a las puertas de conseguir lo que lo hace aún más especial. Quiero dar las gracias a todo el mundo que me apoya cada día (entrenadores, familia, amigos...). También quiero dar la enhorabuena a mi amigo Pablo Pérez por el gran torneo que ha jugado" escribía el tenista balear en su cuenta personal de Instagram tras la victoria.