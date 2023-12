Xavi Torres: El deportes nos iguala a todos

No siempre hace falta buscar ejemplos lejanos ni invitar a personalidades que deban aterrizar en las islas para explicar su periplo vital o transmitir conocimiento y valores. Entre los deportistas de baleares se encuentran auténticos casos dignos de estudio y personalidades del deporte que pueden compartir sus experiencias con los más jóvenes e inspirarles.

Xavi Torres sigue siendo fuente de inspiración para otros deportistas, y no deportistas, por su trayectoria vital y amplia experiencia en el deporte, como nadador multicampeón pero también como técnico, orientador, motivador. Eso lo entendió el Real Club Náutico de Palma, que invitaba esta semana al nadador a una charla sobre valores para los miembros del club.

Decenas de jóvenes del RCNP escuchaban al medallista paralímpico. Javier Torres Ramis posee una larga trayectoria paralímpica, 16 medallas en siete juegos Paralímpicos desde Barcelona 92 y el más veterano en acudir a unos, tras nadar en Tokyo 2020,a los que acudió nueve años después de sus anteriores en Londres. La vida es eso que pasa mientras Xavi Torres acude a unos Juegos se podría decir. Por ahora no ha revelado si acudirá a París 2024 pero quién duda de es probable que le veamos.

Torres acudía al Náutico para charlar sobre Valores en una ponencia sobre la solidaridad, que definió como "la capacidad de crear un entorno mejor. Ofrecer la posibilidad de que personas con discapacidad puedan practicar deporte, como hace el RCNP, es una forma de solidaridad".

El nadador añadía que "hay muchas formas de se solidario, pero una de las más importantes es el respeto por la diversidad y la integración. Mis padres fueron solidarios conmigo por ayudarme a practicar un deporte que muchos veían imposible y que se ha terminado convirtiendo en uno de los pilares de mi vida. Vosotros sois solidarios cada vez que le dáis soporte a un compañero al que no le han salido bien cosas, porque las cosas no siempre salien bien y en algún momentos váis a nacesitar apoyo".

Torres también se refirió a la victoria y la derrota: "Tenéis que intentar aprender de la sitauciones adversas. Al empezar esta conferencia he leído un resumen de mis éxitos, pero no os han hablado de las veces que las cosas no han salido como yo esperaba. Esta lista es más extensa que la de victorias, pero lo importante es extraer la parte positiva de las enseñanzas que te dan el deporte y la vida".

Finalmente, recordó que "a la mayoría de los que estamos en esta sala hay algo que nos une y nos hace iguales, a pesar de nuestras diferencias, el deporte".