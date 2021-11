Xavi Ginard lanza un reto a la afición del Atlético Baleares

La alegría en el Atlético Baleares era absoluta el pasado domingo. La victoria lograda ante el UCAM Murcia significaba que el equipo entrenado por Xavi Calm había logrado alcanzar el liderato de grupo por delante de un Villarreal B que no había jugado su partido por positivos por COVID en su rival. La alegría por llegar al liderato y conseguir un convincente triunfo ante el equipo murciano fue considerable pero también tuvo un punto de crítica por parte de un jugador referente para los balearicos. Xavi Ginard, uno de los jugadores más queridos por la afición blanquiazul escribió un tuit lamentando la ausencia de aficionados en las gradas del Estadi Balear.

"+3! Pero no estic del tot content, vull ser sincer, pero jo he vist l'estadi amb millors entrades... Esteim fent una temporada ilusionant i nosaltres esteim molt motivats i ilusionats, però i voltros? No creis que ho podeu fer millor balearicos?? Vos necessitam", escribió el guardameta del equipo palmesano en un mensaje dirigido hacia una afición a la que le pedía más apoyo.

+3 ??! Pero n estic del tot content, vull ser sincer, pero jo he vist l'estadi amb millors entrades... Esteim fent una temporada ilusionant i nosaltres esteim molt motivats i ilusionats, pero i voltros? N creis que ho podeu fer millor balearicos?? Vos necessitam ???????? https://t.co/SW1NH1Cd8g — Xavi Ginard Torres (@guiti22) November 22, 2021

Algunos aficionados recogieron el guante asumiendo y aprobando la petición de ayuda del cancerbero. La realidad es que la notable temporada de los de Calm, que están peleando por el ascenso directo en un grupo tremendamente exigente y en una categoría que está mostrándose como muy difícil, no está teniendo su respuesta en una grada a la que están acudiendo aficionados pero no en un número tan elevado como quizá se merezca el trayecto liguero de los blanquiazules. El reto de Ginard está lanzado y ahora el turno es para los balearicos.